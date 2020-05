Denn der breitere Blick auf die Märkte sei erst einmal unverändert. Die positiven Nachrichten, wie zum Beispiel die Hilfspakete der Regierungen, die unbegrenzte Liquidität der Notenbanken, die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Märkte und die Vermeidung einer zweiten Pandemie-Welle seien mit der Rally im Anschluss an die Tiefststände der Märkte im März bereits eingepreist.



Für die nächste Zeit seien eher weitere schlechtere Nachrichten zu erwarten. Die Industrie werde katastrophale Zahlen für das laufende zweite Quartal liefern, FED-Präsident Jerome Powell warne vor einer tiefen Rezession. Wäre das noch nicht bedenklich genug, habe das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Zulässigkeit der Anleihekäufe der EZB für weitere Unsicherheit gesorgt. Die Folgen dieses Urteils könnten besonders heikel sein, weil es politische und juristische Implikationen habe.



Dazu komme, dass die Charttechnik für die großen Aktienmärkte deutliche Warnhinweise gebe. Der MSCI World-Index zum Beispiel habe eine massive Widerstandszone erreicht, der EURO STOXX 50 habe eine so genannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, was als deutlich negatives Signal gelte. Bisher hätten diese Signale aber nicht zu einem Kursrutsch geführt.



Anleger würden also für die nächsten Wochen Durchhaltevermögen brauchen, das Kurspotenzial an den Aktienmärkten scheine erst einmal ausgereizt. Es bestehe durchaus das Risiko, dass man keine V-förmige Erholung der Wirtschaft in den großen Industrieländern sehe. Verfestige sich diese Einschätzung, könnte das für weitere Volatilität sorgen. Für den Moment würden die Analysten einen Seitwärtstrend an den Märkten sehen, dabei scheine es erst einmal zu bleiben. (18.05.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Das verblüffendste an der Kursentwicklung der Aktienmärkte der vergangenen Woche war, dass auf Verkaufssignale kein weiterer Abwärtsdruck gefolgt ist, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Die Marktteilnehmer seien extrem vorsichtig, was sich an dem sprunghaften Anstieg des V-DAX in der vergangenen Woche ablesen lasse. Dabei sei der Einbruch im Sentiment nur von einem vergleichsweise kleinen Kursrutsch begleitet gewesen. Es habe sich eine so stark negative Stimmung festgesetzt, dass kein größerer erneuter Abwärtstrend zugelassen werde. Dies scheine den Markt vorerst stabilisiert zu haben.