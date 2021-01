Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) sackten am Freitag um 10% ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Neben dem Umsatzrückgang sei der Nettogewinn aufgrund hoher Ausgaben für den Konzernumbau um zwei Drittel eingebrochen. Die Ergebnisse im Cloud-Geschäft seien zudem deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.



Die Aktien des US-Ölfeldausrüsters Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) hätten im Handelsverlauf am Freitag rund ein Prozent ins Plus gedreht. Die Quartalszahlen des Konzerns hätten die Anleger trotz mauer Ölpreise überzeugen können. (25.01.2021/ac/a/m)



