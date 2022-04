Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem vergangenen Dienstag verlor der Kupferpreis rund 3 Prozent an Wert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



An der Comex sei das Rotmetall zuletzt für etwa 4,70 Dollar je Pound (454 Gramm) gehandelt worden. Gründe für fallende Notierungen gebe es gleich mehrere: Zum einen lasse der Rohstoffhunger Chinas nach. Neben dem offiziellen Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe im Reich der Mitte sei auch das von Caixin erhobene Barometer im März deutlich gefallen. Mit einem Rückgang auf 48,1 rangiere der Caixin-PMI nun auf dem niedrigsten Niveau seit dem Ausbruch der Coronakrise vor mehr als zwei Jahren. Das sorge für lange Gesichter bei den chinesischen Industriemanagern. Erschwerend komme hinzu, dass die Volksrepublik weiter an ihrer Null-Covid-Politik festhalten dürfte, was die Wirtschaft belaste. Die Unternehmen würden indes nicht nur in China weniger optimistisch in die Zukunft blicken. Auch in den USA sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe den Prognosen zum Trotz auf 57,1 Punkte gefallen - und somit auf den niedrigsten Wert seit 1,5 Jahren. Insbesondere die Komponente der Neuaufträge sei schwach ausgefallen.



Sollte die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und in China einen Gang zurückschalten, würde sich dies negativ auf die Kupfernachfrage auswirken. Belastet worden sei der Preis des Basismetalls zudem durch den wieder anziehenden Dollar. Auf der anderen Seite sei aber auch das Angebot knapp, was einem unmittelbaren Preisrutsch entgegenwirke. Nicht zu vergessen sei zudem: Kupfer sei ein wichtiger Rohstoff für die grüne Revolution, die die Nachfrage über Jahrzehnte dominieren könnte. (08.04.2022/ac/a/m)





