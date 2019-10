Paris (www.aktiencheck.de) - Herrscht am Konjunkturhimmel eitel Sonnenschein, ist auch die Stimmung am Kupfermarkt in der Regel bestens - und umgekehrt. Denn kaum ein anderes Industriemetall reagiert so sensibel auf konjunkturelle Veränderungen wie Kupfer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sollten sich die USA und China aber noch weiter annähern - auf dem Treffen Anfang Oktober in Washington habe zumindest schon einmal eine Teileinigung erzielt werden können -, dürfte auch der Kupferpreis davon profitieren. Zwar zeige die Vergangenheit, dass auf die Worte von US-Präsident Donald Trump nicht immer die entsprechenden Taten folgen würden, doch mache es zumindest Hoffnung, dass er ein Handelsabkommen auf dem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Mitte November für wahrscheinlich halte.Auch der zuletzt zur Schwäche neigende Greenback könnte das in Dollar gehandelte Industriemetall stützen. Und die aktuell äußerst angespannte Situation in Chile - bisher seien aufgrund gewaltsamer Protestaktionen Medienberichten zufolge mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen - könnte den Kupferkurs ebenfalls kräftig steigen lassen, zähle das südamerikanische Land doch zu den weltweit größten Kupferproduzenten. (25.10.2019/ac/a/m)