Paris (www.aktiencheck.de) - Der Sommer hat Kupfer-Investoren bislang keine Freude gemacht, geriet der Kurs zuletzt doch kräftig unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während andere Batteriemetalle bereits von diesem Trend profitiert hätten, schlage sich die künftige Nachfrage bei Kupfer noch nicht in steigenden Preisen nieder. Doch auch abseits von Trendthemen zeige sich, wieso Kupfer als wichtiges Basismetall gelte und warum man es nicht abschreiben sollte. Mit der neuen Seidenstraße plane China ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Insgesamt sollten 900 Milliarden Dollar investiert werden, um 62 Prozent der Weltbevölkerung und aktuell 35 Prozent der Weltwirtschaft näher zusammenzubringen.Kupfer möge aktuell zwar unter Druck sein, doch würden sich gerade nach deutlichen Kursrückschlägen bei fundamental unterstützten Gütern Chancen bieten. Langfristig gebe es viele Argumente für einen steigenden Kupferpreis. Investoren sollten allerdings warten, bis der größte Rauch verzogen sei, oder langfristige Investments in Tranchen aufbauen. Wer mit Hebelprodukten agieren möchte, werde in den kommenden Wochen in jeder Marktrichtung Chancen identifizieren können. (13.07.2018/ac/a/m)