Paris (www.aktiencheck.de) - Kaum ein anderes Metall wird von so vielen Branchen nachgefragt wie Kupfer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor dem Hintergrund der weitverbreiteten Anwendung des Industriemetalls überrasche es auch nicht wirklich, dass der Kupferpreis zu Beginn der Corona-Pandemie kräftig unter Druck geraten sei. Die Kursentwicklung ausschließlich mit der Nachfrage erklären zu wollen wäre aber ein wenig zu kurz gedacht. Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass Kupfer auch in schwächeren Konjunkturphasen zugelegt habe - oder umgekehrt - und der Markt auch immer wieder mal zu Übertreibungen geneigt habe. Gut möglich, dass sich solch eine Übertreibungsphase gerade dem Ende neige. Immerhin habe Kupfer seit dem Tief im März rund 40 Prozent an Boden gut gemacht - trotz der anhaltenden Coronakrise und des USA-China-Konflikts.Beflügelt worden sei der Kurs zuletzt wohl vom schwächelnden Dollar und von zunehmenden Angebotssorgen. Dass der Kupfermarkt 2020 ein Angebotsdefizit aufweisen werde, sei aber zumindest aktuell nicht absehbar. Immerhin habe der globale Kupfermarkt im ersten Quartal laut der International Copper Study Group noch einen Überschuss von rund 59.000 Tonnen aufgewiesen. Gepaart mit den anhaltenden Unsicherheiten und der zurückliegenden Rally falle es derzeit daher schwer, an einen noch höheren Kupferpreis zu glauben, im Gegenteil. (28.08.2020/ac/a/m)