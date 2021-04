Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally am Kupfermarkt geht weiter, so die Experten von XTB.



Das Industriemetall sei von den Tiefs im März 2020 um über 110% gestiegen und habe heute die Marke von 9.800 Dollar überschritten. Kupfer werde auf dem höchsten Niveau seit März 2011 gehandelt und der Preis schaue in Richtung des Hochs des letzten Superzyklus im Bereich von 10.160 Dollar.



Kupfer sei nicht das einzige Industriemetall, das einen steilen Preisanstieg erlebe, denn auch bei anderen Industriemetallen sei eine positive Stimmung zu erkennen. Es würden sich einige Gründe für diese Situation nennen lassen. Erstens beginne sich die Weltwirtschaft von der Corona-Krise zu erholen. Zum anderen werde erwartet, dass der so genannte "Green Push" zu einer massiven Nachfrage nach Industriemetallen, darunter auch Kupfer, führe. Andererseits seien neue Expansionsprojekte in den letzten Jahren rar gewesen, und da die Gefahr von Streiks in chilenischen Minen weiterhin bestehe, könnte das aktuelle Angebot Schwierigkeiten haben, die Nachfrage zu decken. (27.04.2021/ac/a/m)



