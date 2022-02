Für den ohnehin sehr volatilen Kryptomarkt bedeute das eine weitere Belastung - während andere Unsicherheitsfaktoren wie die erwarteten Zinsschritte der US-Notenbank FED oder ein neuer Regulierungs-Vorstoß der Biden-Regierung ebenfalls erhalten bleiben würden.



Die aktuelle Gemengelage lasse zumindest kurzfristig weiteren Druck auf die Märkte - einschließlich des Kryptomarkts - erwarten. Dass es mit Blick auf die fundamentalen Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk nur wenig Grund zur Sorge gebe, sei angesichts der erneuten Kursverluste ein schwacher Trost. Dennoch sollten sich langfristig orientierte Investoren nicht aus der Ruhe bringen lassen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sorgen am Dienstagmorgen für enorme Unsicherheit an den Märkten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dem könnten sich auch die Kryptowährungen nicht entziehen. Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht rund sechs Prozent, einige große Altcoins treffe es allerdings noch härter.Nachdem die digitale Leitwährung noch in der Vorwoche den Widerstand im Bereich von 45.000 Dollar attackiert habe, sei sie in den vergangenen Tagen wieder um rund 15 Prozent zurückgekommen und notiere aktuell unterhalb der 37.000-Dollar-Marke. Die Gewinne der vergangenen Wochen seien damit nahezu aufgezehrt.Statt einem Ausbruch und einer Fortsetzung der Erholungsrally rücke nun bald das bisherige Jahrestief bei rund 33.200 Dollar in den Fokus, wo die Gegenbewegung Ende Januar ihren Ursprung gehabt habe. Der Abschlag auf das Allzeithoch von Anfang November 2021 wachse erneut auf rund 46 Prozent.Grund für die tiefroten Vorzeichen sei primär die Eskalation des Konflikts an der russisch-ukrainischen Grenze, die auch die traditionellen Finanzmärkte ins Wanken bringe. Angesichts der hohen Korrelation vieler Coins mit dem (US-)Aktienmarkt schlage die enorme Unsicherheit auch bei Bitcoin und Co voll durch - selbst wenn diese durch den Konflikt zunächst nicht unmittelbar betroffen seien.