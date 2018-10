2. Möglich wäre auch, dass "Vernunft-Investoren" lieber auf regulierte und überwachte Stablecoins setzen und Tether verkaufen würden.



3. Ein weiteres Szenario sei, dass viele Trader zur selben Zeit wieder in Kryptos investieren würden statt das Geld im Stablecoin Tether zu halten.



4. Diskutiert werde auch, ob der FUD direkt von Bitfinex/Tether stamme. Die Unternehmen könnten die Gelegenheit genutzt haben, möglichst viele Tether zum rabattierten Kurs von teilweise 0,85 Cent vom Markt zu nehmen.



Das vierte Szenario habe einiges für sich. Es wäre ungefähr so, als würde eine Aktiengesellschaft eigene Aktien zurückkaufen, wenn sie den Kurs für unterbewertet halte. Diskutiert werde sogar, ob Tether nicht sogar ganz vom Markt genommen werden solle. In jedem Fall habe sich der Circulating Supply von Tether von 2,8 auf 2,0 Milliarden reduziert, eine Verringerung um ein gutes Drittel.



Aber nicht nur der Desinformationsangriff auf Tether habe die Krypto-Community bewegt. Auch der Handelsstart von Tezos auf der Plattform Kraken habe für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Hier seien, wie jüngst bei Cardano, zu Beginn Preise weit über dem Marktpreis aufgerufen. Bis zu 30 Euro wurden bezahlt worden, der globale Preis habe derweil bei rund 1,20 Euro gelegen. Nach diesem Stolperstart aber bleibe festzuhalten: Für Tezos sei dieses erste echte Fiat-Gateway ein Meilenstein.



Bei Ethereum sei die Diskussion um die Verschiebung des Constantinopel Hard-Forks weiter gegangen, der im Testnet gescheitert sei - und es sei zu einer Einstimmigkeit unter den Core-Entwicklern gekommen. Frühester Termin sei nun Januar 2019. Zudem sei angeregt worden, statt von Hard-Fork in Zukunft einfach nur von Updates zu sprechen. Den Kurs habe dies nur wenig beeinflusst, im Januar bestehe Potenzial wegen des Short-term-hype um das Update. Näher rücke auch die Entscheidung der US-Börsenaufsicht über die Zulassung von Bitcoin-ETF, auch der Launch von Bakkt. Beides könnte die Kurse nach oben treiben. Langfristig sei also ein Aufwärtstrend zu erwarten, wobei sich erst Mitte November zeigen werde, ob der kurzfristige Abwärtstrend drehe und die Kurse den Seitwärts-Krebsgang aufgeben würden. (22.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche ging es bei den Kryptowährungen vor allem seitwärts, so die next Block GmbH.Insgesamt seien sie mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Wochenende gegangen, für Kryptos eine fast langweilige Entwicklung. "Trotzdem gab es einige Highlights, die auch die kommenden Wochen noch beeinflussen werden", sage Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin.Zum einen sei noch immer nicht absehbar, wie der massive FUD-Angriff (fear, uncertainty, doubt) gegen Tether mit seinen Gerüchteköchen und Faktenverdrehungen weitergehe. Zunächst habe Tether die Parität zum Dollar, die als Stablecoin ja das Ziel sei, fast wiedererlangen. Derzeit (Sonntagabend) werde Tether bei Kraken für 0,97 US-Dollar gehandelt, ein Risikoaufschlag von nur noch drei Prozent. Dieser Aufschlag habe in der vergangenen Woche zum Teil bei horrenden 15 Prozent gelegen.1. Die Konkurrenz stecke dahinter. Es wäre möglich, dass die Emittenten anderer Stablecoins gezielt negative Meldungen über Tether verbreiten würden, um Marktanteile zu gewinnen.