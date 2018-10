Es sei durchaus normal, dass eine Kryptowährung steige, wenn sie auf einer der wichtigen Handelsplattformen gelistet werde. Die Bekanntheit steige, damit auch oft die Nachfrage und in der Folge der Preis. Und wenn dazukomme, dass es wie bei Kraken dann auch eine gut eingespielte Handelsmöglichkeit Cardano zu US-Dollar und Euro gebe, könne es schon einmal deutlich aufwärtsgehen. Was bei Cardano passiert sei, sei aber eindeutig übertrieben gewesen.



Kraken habe am Freitag um 16 Uhr den Handel freigeschaltet. Daraufhin seien die ersten Käufe bei 3,50 Euro je Cardano (ADA) über die Bühne gegangen - ein Preisaufschlag zum Marktpreis von mehr als 4.900 Prozent. "Die Märkte haben mit vollständig leeren Orderbüchern und ohne Market-Maker geöffnet", sage Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin. "Da war es für ausgebuffte Profis ein Leichtes, unerfahrene Käufer zu finden, die die Verkaufsaufträge zu 3,50 Euro annahmen", sage Zobel.



Etwa 10.000 Cardano seien zu rund 3,50 Euro gehandelt worden, die nächsten Käufe, rund 205.000 Cardano, seien dann in der Spanne zwischen 1,00 und 0,85 Euro abgewickelt worden. "Damit lag der Preis immer noch circa 1.170 Prozent über dem nach einer Stunde eingependelten Marktpreis von rund 0,07 Euro", sage Zobel. "Gegen den US-Dollar lag der Aufschlag bei rund 300 Prozent, immer noch zu viel, aber immerhin näher am weltweiten Preisdurchschnitt." Mit anderen Worten: Viele Anleger hätten hohe Verluste in den Büchern stehen.



"Dabei handelt es sich vor allem um unerfahrene Anleger, die in den Markt gegangen sind und einfach nur kaufen wollten", sage Zobel. "Das hätte aber nicht passieren müssen, wenn auf der Börse Market-Maker aktiv gewesen wären." Diese hätten vom Handelsstart an auf den Preis geachtet und Übertreibungen nach oben wie nach unten abgefedert. "Dass dies nicht vorgesehen war, ist ein Fehler der Plattform", sage Zobel. Es sei grundsätzlich sinnvoll, Market-Maker zu gewinnen, die eine gewisse Liquidität für ein Listing vorhalten und so ausgleichend wirken würden. "Aber klar ist auch: Bei Kryptowährungen gibt es keine zentrale Stelle oder einen einzelnen Vorstand, der so etwas wie Ad-hoc-Meldungen publizieren muss oder auch nur kann", sage Zobel. "Das ist ein Reiz der Kryptowährungen, aber es macht die Informationsbeschaffung anspruchsvoller." (02.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag (28.09.2018) wurde die Kryptowährung Cardano erstmals auf der Plattform Kraken gelistet, so die next Block GmbHNun seien sowohl Cardano wie Kraken zwei der großen Namen in der Kryptowelt - und trotzdem sei das Listing schiefgegangen. Viele Anleger seien Opfer ihrer Unerfahrenheit geworden, hätten viel zu hohe Preise gezahlt und würden jetzt auf Verlusten sitzen. Das aber lasse sich vermeiden.