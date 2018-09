Deshalb sei die Neuigkeit, dass die zehntgrößte US-Bank PNC xCurrent nutzen werde, eigentlich irrelevant für den Kurs des Coins. Allerdings sei es mit der Nachricht zusammengefallen, dass xRapid im nächsten Monat starten könnte. Und xRapid nutze den Coin, hier wäre also eine echte Verbindung gegeben. "Zeitweise gab es hier mehr als 150 Prozent Kursplus von 0,27 auf 0,69 Cent, heute liegt er immer noch fast 100 Prozent im Plus bei etwa 48 Cent", sage Zobel.



"Die Reaktion auf die Nachrichten zeigt, dass der Coin Ripple von der Verknüpfung mit Ripple als Unternehmen lebt", sage Zobel. "Er ist aber eben keine Aktie, die einen Anteil der Firma verbrieft, sondern nur eine Einheit auf einer von dieser Firma betriebenen Blockchain." Zudem könnte der große Konkurrent SWIFT jederzeit Blockchain-Technologie in das bestehende Netzwerk und seine Produkte einbinden, sodass Ripple aus dem Markt gedrängt werde, bevor sie einen relevanten Anteil daran erobert hätten. "Dazu kommt, dass die Produkte von Ripple in ihrer Bauweise nicht einzigartig sind", sage Zobel. So sei etwa Stellar Lumen von einem der Ripple-Gründer 2014 als Reaktion auf die Nachteile von Ripple gegründet worden und auch R3 arbeite an einer Lösung für Banken, wenn auch ohne öffentliche Coins. Zu bedenken sei, dass Ripple 2017 bereits einmal um rund 36.000 Prozent gestiegen sei, zeitweise Platz 2 aller Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung eingenommen habe, um dann von rund 3,65 auf rund 0,25 US-Dollar zu fallen.



Da sei die Erholung zwar stark, aber noch immer sei der Coin weit vom historischen Hoch entfernt. "Erfreulich ist die starke Recovery von Ethereum", sage Zobel. "Hier war der Verkaufsdruck einfach übertrieben hoch, jetzt besteht weiteres Aufwärtspotenzial." Der schon lange erwartete große Durchbruch für den Bitcoin sei allerdings erneut ausgeblieben. "Die US-Börsenaufsicht hat am 20. September erneut ihre Entscheidung über den Bitcoin-ETF um 45 Tage verschoben - und kann das auch noch bis 2019 vor sich her tragen", sage Zobel.



"Diese Erlaubnis ist aber nur eines von mehreren aus dem Mainstream stammenden Themen, die Bitcoin & Co. Auftrieb geben könnten", sage Zobel. So solle im November BAKKT starten, ein Projekt des NYSE-Eigentümers ICE, womit Kryptotrading für Institutionelle und auch Bitcoin als Zahlungsmittel für Jedermann mit dem Pilotkunden Starbucks möglich werden sollten. "Der Zug Richtung Kryptowährungen rollt und es werden immer mehr Firmen aufspringen. Für immer wieder neue gute Nachrichten mit entsprechendem Aufwärtspotenzial wird also gesorgt", sage Zobel.



Über bitmeister:



Das junge Berliner Unternehmen next Block GmbH plant mit bitmeister eine in Deutschland regulierte Börse für Kryptowährungen. Mit bitmeister geht eine multifunktionale und einfach zu bedienende Handelsplattform an den Start, die Anlegern ein Maximum an Sicherheit gewährleistet. Die next Block GmbH wurde von Rouven Rosenbaum und Leonard Zobel gegründet, die über umfangreiche Expertise in den Bereichen Kryptowährungen, ICOs und Security Token verfügen. Investoren können sich per Crowdfunding am Aufbau der neuen Börse beteiligen. (24.09.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche gewannen die Kryptobullen die Oberhand am Markt, so die Experten next Block GmbH.Bitcoin habe gut 3,5 Prozent zugelegt, Ethereum habe mit plus acht Prozent einen beeindruckenden Wiederaufstieg gezeigt. Zeitweise rund 150 Prozent Plus habe Ripple geschafft - dank guter Nachrichten aus einer anderen Welt."Bitcoin hat mit seinem Plus von rund 3,5 Prozent Stärke gezeigt", sage Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin. "Wichtiger für den Markt ist aber die von uns erwartete spektakuläre Recovery-Rallye von Ethereum." In diesem positiven Umfeld hätten auch andere Kryptos zulegen können, Stellar Lumen (XLM) etwa um 38,5 Prozent.Gegründet worden sei das Unternehmen 2012 als Opencoin, 2015 dann in Ripple umbenannt. Die Gründer hätten mehr als 90 Millionen US-Dollar Venture Capital unter anderem von Google Ventures ein und unterhalten bereits mehr als 100 Kooperationen mit Banken gesammelt. "Das Ziel von Ripple sei es, das traditionelle Bankenverbundsystem SWIFT abzulösen", sage Zobel. Dafür biete Ripple drei Produkte an: xCurrent, xRapid und xVia. "Allerdings muss man wissen, dass Ripple als Unternehmen und der Coin Ripple (XRP) nicht identisch sind", sage Zobel. "So nutzt etwa das Ripple-Produkt xCurrent kein XRP." Dabei sei xCurrent das Produkt, das von den angeschlossenen Banken genutzt werde. "Bis jetzt bestand also keine Verknüpfung zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und dem des Coins."