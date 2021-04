An der Studie gebe es allerdings auch Kritik. Andere Forscher und Branchenvertreter würden bemängeln, dass wichtige Daten fehlen würden - beispielsweise zum konkreten Energie-Mix in den betreffenden Regionen. Viele Mining-Firmen würden sich gezielt in regenreichen Regionen des Landes ansiedeln, wo billige Energie aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Quellen im Überfluss zur Verfügung stehe.



Zudem sei fraglich, ob die chinesische Regierung tatsächlich ein Interesse an einem Mining-Verbot habe. Entsprechende Pläne habe es im Jahr 2019 schon einmal gegeben, sie seien allerdings schnell wieder gekippt worden. Hinzu komme, dass das Mining für chinesische Unternehmen durchaus lukrativ sei. Noch einen Schritt weiter sei Tech-Investor Peter Thiel gegangen, der im Bitcoin sogar eine potenzielle "chinesische Finanz-Waffe gegen die USA" sehe.



Meldungen und Spekulationen über Krypto- oder Mining-Verbote gebe es immer wieder. Sie würden für Unsicherheit unter den Marktteilnehmern sorgen und zur vergleichsweise hohen Volatilität des Bitcoin beitragen.



Auch denn die Energiebilanz der Kryptowährung sicher ausbaufähig ist, hält "Der Aktionär" an der spekulativen Kaufempfehlung für den Bitcoin fest, so Nikolas Kessler.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin und andere Kryptowährungen sind angetreten, die (Finanz-) Welt zu revolutionieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Wer frühzeitig auf die bahnbrechende Technologie gesetzt habe, habe damit bereits unglaublich viel Geld verdienen können. Doch der Krypto-Boom habe auch Schattenseiten - allen voran den enormen Energieverbrauch. Ausgerechnet aus China drohe deshalb nun Gegenwind.Die Blockchain-Technologie hinter dem Bitcoin und vielen weiteren Kryptowährungen sei revolutionär: Sie kämen ohne Notenbanken oder Kontrollinstanzen aus, sondern seien vollständig dezentral. Das sogenannte Mining, bei dem Bitcoin-Transaktionen verifiziert und neue Einheiten der Kryptowährung geschaffen würden, sei allerdings wahnsinnig energieintensiv. Nach Berechnungen der University of Cambridge verschlinge der Betrieb des Bitcoin-Netzwerks aktuell rund 128,8 Terrawatt-Stunden pro Jahr - was den Energiebedarf ganzer Länder wie Argentinien und der Ukraine übertreffe.In den Anfangstagen habe jeder mit einem handelsüblichen PC in seinem Wohnzimmer eigene Coins schürfen können, doch inzwischen sei daraus eine Milliardenindustrie geworden. Heute erfolge das Mining in gigantischen Rechenzentren, wo tausende spezialisierte Rechner rund um die Uhr kryptografische Berechnungen lösen würden. Mehr als 75 Prozent dieser Mining-Pools stünden in China, wo Energie günstig und der Zugang zur erforderlichen Hardware einfach sei. Doch genau das könnte nun zum Problem werden.Dass der Energieverbrauch der chinesischen Mining-Farmen laut der Studie bis 2024 auf fast 300 Terrawatt-Stunden und der daraus resultierende CO2-Aussoß auf 130 Millionen Tonnen steigen werde, könnte diese Ziele torpedieren. Ohne "angemessene Intervention" der Regierung würde das die chinesischen und globalen Anstrengungen zur Emissionsreduktion untergraben, würden die Forscher warnen.Tatsächlich würden in der Inneren Mongolei erste Mining-Farmen geschlossen und der Bau neuer Projekte untersagt, weil die Region im Jahr 2019 die Vorgaben aus Peking zum Energieverbrauch nicht habe einhalten können. Gut möglich also, dass die chinesische Regierung auch in anderen Regionen durchgreife.