Auch bei den Marktteilnehmern komme das Yellen-Statement und die Hoffnung auf einen offenen Ansatz bei der Regulierung gut an. Der Kryptomarkt habe in der Nacht auf Mittwoch kräftig angezogen und notiere am Vormittag rund sechs Prozent höher. Der Bitcoin als digitale Leitwährung gewinne dabei überdurchschnittlich stark und lege auf 24-Stunden-Sicht rund acht Prozent zu. Top-Gewinner unter den zehn größten Coins nach Market Cap sei aber Terra mit einem Plus von über 20 Prozent.



Sollte Bidens Executive Order tatsächlich den Rahmen für eine konstruktive Weiterentwicklung des Kryptomarkts in den USA liefern, wäre dies auf lange Sicht klar positiv für Bitcoin und Co.



Daher gilt die langfristige Kaufempfehlung des "Aktionär" auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mit Blick auf die Lage in der Ukraine und die nahende Zinswende dürfte es kurz- und mittelfristig aber holprig bleiben.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (09.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krypto-Fans und -Investoren warten gespannt auf ein Dekret von US-Präsident Joe Biden, das den Kurs der US-Regierung in Sachen Krypto-Regulierung für die kommenden Jahre festlegen soll, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Eigentlich sei mit der Veröffentlichung im Laufe der Woche gerechnet worden, doch eine Panne zeige bereits, wohin die Reise gehen werde.In der Nacht auf Mittwoch sei auf der Website des US-Finanzministerium bereits eine Stellungnahme von Finanzministerin Janet Yellen zum geplanten Präsidentenerlass veröffentlicht worden - und kurz darauf schnell wieder gelöscht. Offenbar ein Versehen, denn die Executive Order von Präsident Biden selbst sei noch gar nicht offiziell vorgestellt worden.Was dort zu lesen sei, stimme die Marktteilnehmer allerdings klar optimistisch. Die Rede sei von einem "konstruktiven Ansatz bei der Regulierung der Industrie für digitale Assets", heiße es in einer archivierten Version des Statements, das nach wie vor abgerufen werden könne.Nach dem befürchteten Regulierungshammer würden die Kommentare der US-Finanzministerin zunächst nicht klingen, was unter Branchen-Insidern zunächst für große Erleichterung sorge. "Ich begrüße diesen konstruktiven Ansatz für eine durchdachte Krypto-Regulierung und freue mich darauf, mit den verschiedenen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die USA in Sachen Krypto führend bleiben", habe etwa Cameron Winklevoss von der US-Kryptobörse Gemini bei Twitter geschrieben.