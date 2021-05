Heute poste der Tesla-Chef lieber alberne Gifs und Memes, auf denen "HODL" stehe oder "Diamonds" oder sonst ein Käse. Der Mann sei fast 50, leite einen der wertvollsten Konzerne der Welt und verschwende seine Zeit damit, sich bei der Reddit-Community einzuschleimen.



Aber dann mache er sich plötzlich wieder zu deren Feind. Schreibe, dass Bitcoin die Umwelt versaue. Poste kryptisches Zeug, das negativ verstanden werde und ein Kursbeben auslöse. Womöglich starre er dabei auf sein Smartphone und genieße den Crash wie seine persönliche, kleine Horrorshow. Spidermans Onkel habe gewusst: "Aus großer Macht entsteht große Verantwortung." Musk habe das überhaupt nicht kapiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist eine Zahl, die man kaum fassen kann: 1,15 Bio. USD hat der gesamte Kryptomarkt innerhalb von nur einer Woche in der Spitze verloren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".46% des Geldes, das in den digitalen Währungen stecke, habe sich in Luft aufgelöst. Eine große Schuld daran habe Tesla-CEO Elon Musk. Wisse er das oder sei ihm das am Ende egal?Jeder siebte Amerikaner habe mittlerweile einen Teil seines Vermögens in Bitcoin und Co investiert. In Deutschland seien es 6%, in Nigeria sogar 42%. Crashe der Bitcoin, fehle den Menschen das Geld an anderer Stelle: für den Konsum, als Altersvorsorge.