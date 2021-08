Der Kryptomarkt habe wieder Oberwasser und stehe wieder deutlich besser da als noch vor wenigen Wochen. Das locke neue Interessenten an, was die Nachfrage ankurbeln dürfte. Dank seiner Rolle als digitaler Leitwährung und dem deflationären Charakter könne der Bitcoin davon besonders profitieren. Die spekulative Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (16.08.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jüngste Kursgewinne wichtiger Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether haben das Volumen aller Kryptowährungen am Montag knapp über der Marke von 2 Mio. USD gehalten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin habe am Montag auf hohem Niveau verharren können. Auf der Handelsplattform Bitstamp seien am frühen Morgen etwas mehr als 48.000 USD für einen Bitcoin gezahlt worden. Der Kurs habe damit nur knapp unter dem Stand vom Samstag gelegen, als bei 48.190 USD der höchste Kurs seit Mitte Mai verzeichnet worden sei. Am Montagvormittag seien für einen Bitcoin zuletzt 47.138 USD gezahlt worden.Seit Mitte Juli sei der Bitcoin wieder in einem Aufwärtstrend, nachdem er zeitweise bis unter die 30.000-USD-Marke gefallen sei. Eine ähnliche Kurserholung habe sich auch bei zahlreichen anderen Kryptowährungen gezeigt, so dass die gesamte Marktkapitalisierung am Wochenende erstmals seit Mai wieder über die 2-Bio.-USD-Marke gestiegen sei.