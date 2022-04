Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Rolle am Kryptomarkt darf nicht überschätzt werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AGF.



Es stehe außer Frage, dass Bitcoin & Co. das Potenzial hätten, damit die Sanktionen zu umgehen. Bisher gebe es aber keine ausreichenden Beweise dafür, dass dies tatsächlich der Fall sei. Eher wahrscheinlich sei, dass russische Bürger den Versuch gewagt hätten, mithilfe des Kryptomarktes einen Teil ihres Vermögens abzusichern bzw. außer Landes zu bringen. Beim Blick auf die Kurstafeln sei dieser Versuch bisher aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen.



Ebenfalls nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen seien die bisherigen Versuche ein alltagstaugliches Bewertungsmodell für Kryptowährungen zu entwickeln. Von den großen Häusern habe es bisher kaum eines das Thema anzufassen gewagt, sodass die bisherigen Ansätze mehrheitlich aus dem Lager der Kryptocommunity selbst kämen. Die Szene sei aber stark gebiased, sodass es nicht verwundere, dass es oftmals an Objektivität und Wirklichkeitsnähe fehle. Das Bestreben dies zu ändern, sei sicherlich ambitioniert, aber nicht unmöglich. Die Erkenntnisse in dieser Publikation würden eine solide Ausgangslage für weitere Überlegungen darstellen. In der Hoffnung einen robusten Ansatz zur Bewertung zu finden, würden die Experten sich daher auch in kommenden Ausgaben weiterhin dieses Themas annehmen. (20.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



