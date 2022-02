Krypto-Analyst Michael van de Poppe glaube, dass die "Panik vorbei ist" - zumindest für die nächsten Tage, vielleicht sogar Wochen. In einem Tweet, den das Branchenportal cointelegraph.com zitiere, prognostiziere er nun eine Korrektur beim Krisengewinner Gold und Gewinne bei Risk-on-Assets wie Aktien und Bitcoin. Bei einigen Altcoins halte er sogar Erholungsrally von 20 bis 45 Prozent für möglich.



Fest stehe: Die Volatilität am Kryptomarkt werde kurz- und mittelfristig sehr hoch bleiben. Das möge für Trader besonders verlockend sein, doch "Der Aktionär" bevorzuge weiterhin einen langfristigen Ansatz. Denn trotz des Auf und Abs stehe der Bitcoin heute um ein Vielfaches höher als vor einigen Jahren. Rücksetzer sind daher in aller Regel Kaufchancen für Mutige mit langem Atem, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



