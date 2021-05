Aus charttechnischer Sicht würden nun die Widerstände im Bereich von 58.500 und 60.000 USD in den Fokus rücken, die es auf dem Weg zu neuen Hochs zunächst zu überwinden gelte. Auf der Unterseite sollte weiterhin die horizontale Unterstützung knapp unterhalb von 55.000 USD Halt geben.



Der Kryptomarkt habe sich zuletzt wieder von seiner volatileren Seite gezeigt und sich dabei häufig im Gleichschritt mit Aktien aus dem Tech-Sektor entwickelt - eine Tendenz, die sich angesichts steigendem institutionellen Engagements fortsetzen könnte.



"Der Aktionär" rate spekulativ orientierten Anlegern weiterhin zum Aufbau von Krypto-Positionen zur Depotbeimischung. Die klaren Favoriten seien dabei die Schwergewichte Bitcoin und Ethereum. Wer bereits investiert sei, lasse die Gewinne laufen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (12.05.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach deutlichen Vortagesverlusten geht es für den Kryptomarkt am Mittwoch wieder aufwärts, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf 24-Stunden-Sicht steige die Market Cap des Gesamtmarkts dabei um mehr als 6%. Einzelne Top-Coins würden aber noch deutlich stärker zulegen, z.B. Ethereum. Mit einem Kursplus von rund 12% habe die zweitgrößte Digitalwährung der Welt am Mittwochmorgen bei 4.346 USD ein neues Allzeithoch markiert. Zuvor habe Ethereum am Dienstag noch einmal die charttechnische Unterstützung im Bereich der 4.000er-Marke getestet, anschließend jedoch wieder in den Rallymodus geschalten.In den Top 10 nach Marktkapitalisierung würden aktuell nur Cardano und Bitcoin Cash eine noch stärkere Performance als Ethereum zeigen. Während Cardano nach einer kurzen Verschnaufpause nun wieder am Allzeithoch aus der Vorwoche anklopfe, notiere Bitcoin Cash noch mehr als 65% unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 2017.Bei der Spaß-Kryptowährung Dogecoin scheine der Hype zumindest kurzfristig etwas nachgelassen zu haben. Nachdem der Auftritt von "Dogefather" Elon Musk bei der US-Fernseh-Show Saturday Night Live am Wochenende nicht die erhofften positiven Impulse geliefert habe, sei der Kurs zeitweise eingebrochen. Mit einem Plus von rund 5% ringe DOGE aktuell mit der 50-Cent-Marke.Der Bitcoin könne sich ebenfalls wieder erholen. Mit einem Plus von 4,5% auf 24-Stunden-Sicht performe er zwar etwas schwächer als der gesamte Kryptomarkt. Es genüge jedoch, um die Verluste vom Vortag fast komplett auszugleichen und die 57.000-USD-Marke zurückzuerobern.