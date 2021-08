Äußerungen bei großen deutschen Fondsanbietern würden diesen Eindruck bestätigen: DWS, der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, beobachte die Entwicklungen, plane derzeit aber keine Fonds, die in Krypto investieren würden, habe eine Sprecherin auf Nachfrage von "Bloomberg" gesagt. Die Deka Bank erwäge zwar Investments in Digitalwährungen, man habe aber noch keine finale Entscheidung getroffen, so ein Unternehmenssprecher.



Nichtsdestotrotz sei die Gesetzesänderung ein weiterer Schritt für Bitcoin und Co in Richtung Finanz-Mainstream.



Am Kryptomarkt finde das zunächst allerdings keine Anerkennung: Nachdem der Bitcoin am Wochenende zweitweise die Marke von 42.500 Dollar überwunden habe, gehe es am Montagmorgen zunächst wieder um rund fünf Prozent abwärts. Ein nachhaltiger Ausbruch über die obere Begrenzung des aktuellen Seitwärtstrends oberhalb von 40.000 Dollar lasse somit noch auf sich warten.



Investierte Anleger bleiben dennoch dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten noch den charttechnischen Ausbruch abwarten.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (02.08.2021/ac/a/m)





