Einige technische Indikatoren wie der Relative Stärke Index (RSI), der mit 20 Zählern auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash im März 2020 gefallen und damit im stark "überverkauften" Bereich angelangt sei, mache Hoffnung auf eine kurzfristige Gegenbewegung.



Dennoch sollten Anleger auf der Hut bleiben. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwoch bleibe die Lage an den Märkten explosiv. Angesichts der rasant steigenden Inflation werde erwartet, dass der Leitzins ab März angehoben werde, was insbesondere für riskantere Anlageklassen wie Kryptowährungen und Tech-Aktien Gegenwind bedeute.



Zwar dürfte auf dem aktuellen Niveau bereits viel Negatives eingepreist sein, die Unsicherheit bezüglich dem weiteren Vorgehen der Fed dürften aber weiterhin für große Schwankungen sorgen. Langfristig orientierte Bitcoin-Anleger bleiben dennoch dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Für (Nach-) Käufe sollte jedoch eine Stabilisierung abgewartet werden.



