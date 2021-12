Was ist der Unterschied zwischen Devisen und Kryptowährungen?

Forex-Konten sind jedoch streng reguliert. Daher ist es für die meisten Händler und Anleger bequemer, über einen Broker zu handeln, der jedoch eine bestimmte Gebühr verlangt. Wie hoch die Gebühren des Brokers sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. dem von Ihnen gewählten Handelspaar, den beteiligten Institutionen, den aktuellen Marktbedingungen usw.



Kryptowährungen werden in der Regel an Börsen gekauft. Die Börse fungiert als Vermittler und profitiert davon. Im Gegensatz zu Brokern haben Börsen als eine einzige Institution für den Kauf und Verkauf in der Regel einen festen Wechselkurs. Da man nicht verhandeln muss, sondern sich nur an die Bedingungen der Börse halten muss, vereinfacht dies den Prozess für die Nutzer.



Traditionelle Währungen oder Fiat-Währungen können mit Vermögenswerten oder anderen Währungen verknüpft sein oder auch nicht, aber sie werden von der Regierung und der Zentralbank verwaltet. Der Wert von Weltwährungen wird durch die produzierten Rohstoffe und die Leistung ihrer Länder im Vergleich zu anderen Global Players bestimmt.



Kryptowährungen hingegen wurden nicht vor zehn Jahren geboren und sind nicht an ein bestimmtes Land oder eine Bank gebunden. Sie können zwar in anderen Vermögenswerten verankert sein, aber die meisten sind es nicht. Sie beruhen auf einer Kombination aus ihrem Nutzen und spekulativen Überzeugungen, um einen Wert zu erzielen.



Welcher Markt ist besser für Sie geeignet?

Jetzt, wo Sie die Unterschiede zwischen den beiden Modellen kennen, fragen Sie sich wahrscheinlich, für welches Sie sich entscheiden sollen. Lassen Sie uns Ihnen bei der Entscheidung helfen!



Der Devisenhandel hat eine tiefere Grundlage und wird offensichtlich überwacht. Kryptowährungen hingegen sind ein neuer und riskanter Markt. Unabhängig davon, ob Sie sich für den Devisenhandel oder für Kryptowährungen entscheiden, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass jede Transaktion ihre eigenen Risiken und Vorteile sowie ihre positiven und negativen Seiten hat.



Man könnte sagen, dass der Devisenhandel eine lange Geschichte hat und daher geschützter, stabiler und besser reguliert ist. Bei Kryptowährungstransaktionen können jedoch höhere Renditen erzielt werden als bei Devisengeschäften.



Kryptowährungen sind ein begrenzter Vermögenswert, was sie beliebter und gefragter macht. Sie bietet einen großen Gewinn- oder Verlustanreiz und wird wegen ihrer Seltenheit und Beliebtheit geschätzt. Sie kann jedoch aufgrund von Vorschriften oder einfachen Bewertungen von Einflussnehmern wie Elon Musk fallen. Wenn die Projekte, die hinter den Kryptowährungen stehen, explodieren, werden zudem riesige Gewinne entstehen.



Der Devisenhandel gilt als sicherer. Auch wenn Variablen wie die Inflation weiterhin die aktuellen Währungswerte beeinflussen, ist die Volatilität nicht mehr so hoch wie früher. Wenn Sie bereit sind, kalkulierte Risiken einzugehen und über Bargeld verfügen, das Sie nicht sofort benötigen, ist der Kryptomarkt vorteilhafter. Wenn Sie aber sicher handeln und mit Ihrer Investition schnell Geld verdienen wollen, sollten Sie Devisen in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie auf der verifizierten Plattform nsbroker.com. (20.12.2021/ac/a/m)









