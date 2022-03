Beim ApeCoin handle es sich um einen Ethereum-basierten Utility- beziehungsweise Governance-Token, der den Besitzern die Teilhabe am BAYC-Ökosystem ermöglichen solle. Auf Twitter beschreibe sich das Projekt selbst als "Token für Kultur, Spiele und Handel, der eine dezentrales Community an der Spitze des Web3 stärken" solle.



Technisch gesehen würden der Coins von ApeCoin DAO ausgegeben, nicht dem Bored-Ape-Yacht-Club-Betreiber Yuga Labs. Letztere hätten aber erklärt, dass sie APE als primären Token für das BAYC-Ökosystem sowie künftige Projekte und Services nutzen möchten.



Ein Teil der insgesamt eine Milliarde APE-Token sei an die Mitglieder der Bored Ape Yacht Clubs - spreche die Besitzer eines Bored-Ape-NFTs - verteilt worden. Insgesamt solle zum Launch rund ein Drittel aller technisch möglichen ApeCoins in Umlauf gebracht werden. Dass diese vom Start weg an zahlreichen prominenten Kryptobörsen einschließlich Coinbase handelbar gewesen sei, dürfte den Hype zusätzlich befeuert haben.



Die Kursexplosion des ApeCoin erinnere an die Kapriolen von Dogecoin und Co zu ihren wildesten Zeiten. Ob der Hype gerechtfertigt sei oder nur der anfänglichen Euphorie und dem prominenten Namen geschuldet sei, müsse die Zukunft zeigen. Angesichts der enormen Volatilität sollten hier allerdings höchstens erfahrene Krypto-Trader einen Zock wagen.



Wer dagegen langfristig am Kryptomarkt investieren will, sollte nach Einschätzung des AKTIONÄR primär auf die Platzhirsche Bitcoin und Ethereum setzen, so Nikolas Kessler. (18.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Affenbilder des NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club (BAYC) sind inzwischen weltberühmt und werden teils für Millionenbeträge gehandelt; so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nun habe das Projekt Zuwachs in Form einer eigenen Kryptowährung bekommen. Der ApeCoin (APE) sei in dieser Woche mit einem fulminanten Debüt in den Handel gestartet.Zum Launch am gestrigen Donnerstag sei der Kurs des ApeCoins nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com quasi aus dem Stand von einem Dollar auf einen Höchststand von 39,40 Dollar explodiert. Anschließend sei er innerhalb weniger Stunden wieder bis auf 6,48 Dollar eingebrochen und arbeite sich nun erneut nach oben.