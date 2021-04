Ihn deshalb als Krypto-Skeptiker abzustempeln, würde allerdings zu kurz greifen. Denn speziell Bitcoin und Ethereum traue er in Zukunft trotzdem gute Entwicklungschancen zu - und zwar nicht nur auf Sicht der kommenden Monate, sondern für "viele, viele Jahre". Einer der Gründe: Im Gegensatz zu Dogecoin hätten sie sich gerade zu einer Assetklasse entwickelt, die auch institutionelle Investoren mehr und mehr für sich entdecken würden.



Anleger, die im Kryptobereich aktiv würden, müssten allerdings eine hohe Risikobereitschaft mitbringen, so der Anlageexperte. Denn kurzfristige Kursbewegungen um 20 oder 30 Prozent in beide Richtungen seien hier normal. Auch wenn es Überwindung koste zu kaufen, wenn alles zu crashen scheine: Er selbst habe den Rücksetzer am vergangenen Wochenende genutzt, um in seinem privaten Krypto-Portfolio nachzukaufen.



Auf Sicht der nächsten Quartale dürften Bitcoin und Ethereum weiterhin zu den renditestärksten Anlageoptionen gehören, so Ghabour. Und selbst wenn irgendwann wieder ein großer Crash wie nach der Rally 2017 komme, würden diese beiden nicht komplett kollabieren.



Die Kursentwicklung von Dogecoin sei unglaublich und müsse auf dem aktuellen Niveau noch nicht zu Ende sein. In Onlineforen kursiere seit Monaten das Kursziel von einem Dollar pro DOGE. Mit dem immer steileren Anstieg wachse jedoch auch das Risiko eines heftigen Rückschlags - zumal die Kryptowährung nur geringen praktischen Mehrwert biete und im Gegensatz zum Bitcoin inflationär sei. Daher sollten hier höchstens sehr risikofreudige Anleger einen kurzfristigen Trade wagen.



Wer längerfristig am Kryptomarkt aktiv werden wolle, sollte dagegen auf die Schwergewichte Bitcoin und Ethereum setzen. Auch hier könne es zeitweise kräftig rumpeln, die langfristigen Aussichten würden aber stimmen. (20.04.2021/ac/a/m)







Der Dogecoin - inzwischen auf Platz 5 der größten Kryptowährungen nach Market Cap - schlage diese Entwicklung allerdings um Längen und sei im selben Zeitraum um bis zu 8.700 Prozent im Wert gestiegen. Für die weitere Entwicklung der Spaß-Kryptowährung sehe dieser Experte allerdings schwarz."Ich sehe den Dogecoin eher als spekulative Wette, da er wahrscheinlich implodieren wird, wenn die Blase eines Tages platzt", sage Eddie Ghabour, Buchautor und Managing Partner der Key Advisors Group, in einem Interview mit Yahoo Finance. Natürlich seien Dogecoin und viele weitere Altcoins wegen der enormen Kursbewegungen ein spannendes Gesprächsthema. "Aber ich erachte sie nicht als echte Vermögenswerte", so die Meinung des Analysten.