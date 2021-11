Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt ist momentan fest in der Hand der Bullen, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bitoin erreiche am 20. Oktober laut Coinbase ein neues Allzeithoch bei 66.999 Dollar. Auch hier hätten im Anschluss Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Kurs sei in der vergangenen Woche bis auf 57.653 Dollar abgesackt. Seit einigen Tagen würden die Bullen das Ruder übernehmen und der Preis notiere wieder über der wichtigen 60.000-Dollar-Marke. Damit setze sich die Rally auch beim Bitcoin fort.Nicht nur Bitcoin und Ethereum sei in der Hand der Bullen. Auch andere Top-Coins Cardano und der Binance Coin würden zum Wochenstart zulegen. Bei der Nummer eins und zwei nach Marktkapitalisierung, Bitcoin und Ethereum, sei DER AKTIONÄR langfristig positiv gestimmt. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp. (01.11.2021/ac/a/m)