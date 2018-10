Neben den breit gefächerten Möglichkeiten für Kauf und Verkauf der Währungen zeichnet sich Gate.io durch eine transparente und unbestechliche Angebotsstruktur aus. Im Gegensatz zu anderen Plattformen können sich einzelne Kryptowährungen das Listing auf Gate.io nicht erkaufen. Stattdessen entscheiden alleine die Nutzer der Plattform, welche Währungen bei Gate.io aufgenommen werden. Deshalb werden nur Systeme akzeptiert, die extern eingereicht wurden und einen Prüfungsprozess samt nachfolgender dreimonatiger Probezeit durchlaufen haben. Erst danach wird von den Nutzern über die endgültige Aufnahme entschieden.



Diese kundenzentrierte Listing-Methode ist ungewöhnlich in einer Branche, in der die meisten Krypto-Plattformen Geld für die Aufnahme einzelner Währungen fordern und bekommen. Ein solches Vorgehen macht den Handel für den Nutzer jedoch ineffizient, da er indirekt für die Listing-Gebühren aufkommen muss. Zum einen mindern die so entstandenen Kosten den Wert der jeweiligen Währung. Dies wirkt sich auf alle Besitzer dieser Assets aus, egal wo sie sie erworben oder als Entgelt erhalten haben. Zum anderen findet der Investor bei einer Plattform mit Listing-Fees kein unabhängiges, rein nach Qualitätsgesichtspunkten erstelltes Portfolio vor, da die Seite ihm lediglich die Krypto-Systeme präsentiert, die dafür eine Zahlung geleistet haben. So entgehen ihm unter Umständen erfolgsversprechende Kryptowährungen, die nicht bereit sind, für ein Listing zu zahlen. Hinzu kommt, dass auf Seiten der Plattform Ressourcen für die Aushandlung der finanziellen und vertraglichen Konditionen des Listings geblockt werden. Daraus entstehen weitere Kosten, die in Form von Gebühren auf die Kunden umgewälzt werden.



Generell gilt, dass mit zunehmender Anzahl der Mittelsmänner, die zwischen Kryptowährung und Käufer stehen, die Effizienz einer Handelsplattform leidet. Aus Kundensicht wäre deswegen eine direkte Peer to Peer-Beziehung zu der jeweiligen Währung wünschenswert. Da dies in den meisten Fällen jedoch zu umständlich ist und weil viele potentielle Investoren eine große Auswahl bei den angebotenen Alternativen erwarten, ist der Umweg über eine Onlineplattform der beste Weg, um die Währungen zu handeln.



Das Management-Team von Gate.io vertritt deshalb die Auffassung, dass die Listung auf der eigenen Handelsplattform nur nachvollziehbaren, relevanten Faktoren unterliegen sollte und deshalb frei sein muss von eventuellen finanziellen Anreizen, die seitens der Anbieter von Krypto-Lösungen offeriert werden. Schließlich sollten die Nutzer, die bei Gate.io die Währungen handeln, selbst entscheiden, welche Systeme auf der Seite zugelassen werden.



Mit diesem transparenten Prozess grenzt sich das Unternehmen signifikant von anderen Plattformen ab. Der Vorteil des Nutzers: Er findet bei Gate.io alle für ihn relevanten Währungen - und nicht die, die am meisten Geld für das Listing gezahlt haben. So schafft Gate.io seinen Kunden gegenüber Vertrauen sowie einen eindeutigen Mehrwert. (22.10.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den letzten Jahren sind Anzahl und Qualität der weltweit verfügbaren Kryptowährungen explosionsartig gewachsen. Dabei sind die auf der Blockchain-Technologie beruhenden Krypto-Systeme schon längst viel mehr als reine Zahlungsmittel. In ihrer Rolle als Mittler bei der Verhandlung von Smart Contracts zwischen digitalen Systemen sind sie eine Stütze der kommenden Internet of Things-Ära, in der Geräte autonom und ohne Einfluss des Menschen miteinander kommunizieren und Verträge eingehen.Um die unterschiedlichen Krypto-Systeme effizient handeln zu können, haben sich eine Vielzahl an Onlineplattformen wie Gate.io und anderen Anbietern am Markt etabliert. Für die Währungen und ihren Marktwert ist die Präsenz auf möglichst vielen dieser mit Onlinebörsen für Aktien vergleichbaren Plattformen von entscheidender Bedeutung. Das haben auch die Plattformbetreiber erkannt, weshalb sie sich das Listing in vielen Fällen teuer - die Rede ist von Beträgen zwischen 50.000 und 1 Million US-Dollar - bezahlen lassen. ( Zum Artikel ).Da die Plattformen am längeren Hebel sitzen, werden diese Forderungen von vielen Krypto-Entwicklern erfüllt. In Punkto Transparenz und Vertrauenswürdigkeit geht dieses Vorgehen jedoch an den Interessen der Kunden vorbei. Man stelle sich nur einmal vor, wie groß der öffentliche Aufschrei wäre, wenn DAX oder Nasdaq zu derartigen Methoden greifen würden. Nicht zuletzt deshalb wurden Forderungen nach Alternativen zu diesem System laut. Eine solche bietet Gate.io, das mit über 200 Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin und mehr als 400 weteren Trading Pairs eines der umfangreichsten Angebote aller Krypto-Handelsplattformen bietet. Dank dem Margin-Handel mit den Währungen Bitcoin, Ethereum und USDT bietet Gate.io eine Hebelwirkung mit dem Faktor 2.