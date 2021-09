Für den langfristigen, technologiegetriebenen Aufwärtstrend von Kryptowährungen sehe Giesen zwei Parameter: Zugang sowie Entwicklung innovativer "Anwendungsblockchains".



Mit Blick auf den Marktzugang habe sich nach Beobachtung von Hartmut Giesen gerade in Deutschland in den letzten Monaten sehr viel getan. "Ein Teil der Preisentwicklung des Bitcoin lässt sich damit erklären, dass immer mehr Menschen Zugang zu Kryptowährungen bekommen und die Nachfrage in Deutschland und ähnlich in anderen Ländern weiter steigt", sage Giesen. Noch im vergangenen Jahr habe kaum ein Broker Kryptowährungen im Angebot gehabt, Interessierte hätten auf Spezialplattformen oder ausländische Kryptobörsen ausweichen müssen. Im Oktober 2020 sei mit JustTrade das erste Krypto-Broker-Angebot an den Markt gegangen. Inzwischen sei der Kauf von Kryptowährungen so einfach wie der Kauf von Aktien oder Fonds. "Weitere neue Produkte, wie etwa die Kryptowerte-Portfolio-Sparpläne des Anbieters coindex werden die Adaption auch von langfristig orientierten Anlegern weiter beschleunigen", sei Hartmut Giesen überzeugt.



Ähnliche Zugangserleichterungen hätten sich nach Einschätzung von Hartmut Giesen auch für institutionelle Anleger beobachten lassen, weil deren Handelspartner Kryptowerte in ihr Angebot aufnehmen würden, eine technische Transaktions- und Verwahrinfrastruktur für professionelle Anleger entstehe und die Regulierung sich entsprechend entwickle. Gemäß den neuen Regelungen im Fondsstandortgesetz dürften institutionelle Fonds nun 20 Prozent des Vermögens in Kryptowerte investieren.



Als zweiten Faktor, der für eine langfristig stabile Entwicklung bei den Kryptowährungen spreche, sehe Experte Giesen das Auftreten neuer Kryptowährungen wie Polkadot, Cardano oder Solana. Dabei handele es sich nicht um Spekulationscoins, sondern native Layer-1-Währungen, die die Basis für Blockchains mit einer klaren technischen Vision bilden würden - wie etwa weniger Energieverbrauch, effizientere Transaktionen oder Interoperabilität zwischen Blockchains. "Die Preise für diese Währungen werden in natürlicher Weise weiter steigen, wenn sich die jeweiligen Technologieansätze durchsetzen", sei Hartmut Giesen überzeugt.



"Selbst der reine Spaß-Spekulationscoin Dogecoin, auch ein Layer-1-Token, entwickelt eine technische Vision als besserer Bitcoin - granularer, schneller und energieeffizienter - und stelle sich organisatorisch entsprechend auf", ergänze Giesen.



Um die Hypothese der Adaptionswellen zu untermauern, hat die Sutor Bank eine Auswertung des Bitcoin-Kurses vorgenommen. Für die Analyse hat die Sutor Bank Daten von 2013 bis 2021 ausgewertet. Der Fokus habe dabei auf zwischenzeitlichen "Hochs" und "Tiefs" gelegen. Habe es beispielsweise vom ersten Allzeithoch im November/Dezember 2013 (1.100 USD) bis zum nächsten Hoch im Dezember 2017 (19.000 USD) noch 60 Monate gedauert, hätten sich fortan die Zeiträume von Hoch zu Hoch stets weiter verkürzt. Vom Zwischenhoch im Juni 2019 bis zum neuen Allzeithoch im April 2021 seien es demnach nur noch 21 Monate gewesen. Gleiches lasse sich bei den Tiefs ablesen. Habe es vom Tief im August 2015 (220 USD) bis zum nächsten Zwischentief im Dezember 2018 noch 52 Monate gedauert, so seien es vom Tief im März 2020 (5.200 USD) bis zum Tief im Juli 2021 nur noch 16 Monate gewesen.



Bei den Rückschlägen lasse sich feststellen, dass diese über die Zeit weniger massiv ausfallen würden. Demnach habe der Rückschlag zwischen dem letzten Hoch im April 2021 und dem letzten Tief im Juli 2021 bei rund 47 Prozent gelegen, davor jedoch zwischen Juni 2019 (Hoch) und März 2020 (Tief) bei 58 Prozent, zwischen Dezember 2017 (Hoch) und Dezember 2018 (Tief) sogar bei 80 Prozent.



"Lässt man die kurzfristigen Ups und Downs einmal außer Acht, erkennt man, dass die Kurstäler tendenziell kürzer und weniger tief werden. Der auf ein Tief folgende "Wellenberg" ist hingegen höher als der vorige", stelle Hartmut Giesen fest. Diese fundamentaleren Wellen hätten aus Sicht von Hartmut Giesen somit eher Adaptions- anstatt Spekulationswellen dargestellt - was für eine deutlich fortschreitende Marktadaption des Bitcoin spreche, und damit auch eine zunehmende Relevanz als Diversifikator in Anlegerportfolios. (09.09.2021/ac/a/m)





