Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (30.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Hohe Kosten für Material und Personal und ein ungünstiger Produktmix hätten den Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones auch im dritten Quartal belastet. Deshalb wolle der Konzern nun noch stärker auf die Kostenbremse treten. Zukäufe würden zurückgestellt. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt worden. Das komme bei den Investoren gut an. Die Aktie starte durch.Der Gewinn vor Steuern (EBT) habe bei Krones nach neun Monaten bei 61,4 Millionen Euro und damit rund 56 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Auftragseingang habe quasi stagniert. Die schwächelnde Nachfrage in einigen Teilbereichen habe der Maschinenbauer mit einem breiten Produkt- und Serviceangebot ausgleichen können.Der Umsatz sei trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen in den ersten drei Quartalen um 7,3 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro gestiegen. Bereinigt um Währungseffekte und Zukäufe sei ein Anstieg von 2,7 Prozent geblieben. Unterm Strich habe Krones 40,3 Millionen Euro verdient - ein Minus von 60 Prozent. Die Kunden seien wegen der wirtschaftlichen Lage zurückhaltend, heiße es aus der Konzernzentrale. Allerdings bezeichne Krones den Markt insgesamt als "relativ stabil".Trotz politischer Unwägbarkeiten wie Brexit und Handelskrieg hätten sich die Auftrags- und Umsatzzahlen zwischen Juli und September positiv entwickelt. "Seit unserer Prognoseanpassung zum Halbjahr haben sich die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen weiter eingetrübt", so Konzernchef Christoph Klenk.An der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr halte Krones fest und rechne weiterhin mit einer EBT-Marge von rund 3 Prozent. Der Vorstand gehe von einer guten Auslastung der Produktionskapazitäten im vierten Quartal aus. Dennoch sei es anspruchsvoll, dieses Ziel zu erreichen, habe der Vorstand mitgeteilt. Beim Umsatz rechne der Konzern weiterhin mit einem Wachstum von 3 Prozent für das Gesamtjahr.Nach einem desaströsen zweiten Quartal stabilisiere sich die Situation bei Krones wieder. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen dürften die Kostenstruktur des Anlagenbauers entlasten. Der Konzern sei zwar noch lange nicht über den viel zitierten Berg, die Margen dürften weiter überschaubar bleiben. Das Management verfüge allerdings über viel Erfahrung im Krisenmanagement. Daher dürfte bei dem Zykliker das Ende der Fahnenstange nach dem heutigen Kurssprung noch nicht erreicht sein. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in den Bereich um 70/75 Euro - also auf das Niveau vor den Q2-Hiobsbotschaften - scheint möglich, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Krones-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)Mit Material von dpa-AFX