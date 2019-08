XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Verlust habe vor Steuern bei 3,6 Mio. Euro gelegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Unter dem Strich habe ein Minus von drei Mio. Euro gestanden. Auch sonst sei die Entwicklung wenig erbaulich gewesen: Der Umsatz sei mit 906 Mio. Euro nahezu unverändert geblieben, der Auftragseingang sei um 2,5 Prozent gesunken.Die Gründe seien vielfältig: Krones zufolge seien etwa Maschinen und Anlagen für Kunststofftechnik, an denen das Unternehmen sonst gewöhnlich besonders gut verdiene, zuletzt überraschend wenig gefragt gewesen. Zudem sei das Service-Geschäft nicht so stark gewachsen wie geplant. Hinzu kämen schwierige wirtschaftliche Bedingungen am Markt mit Unwägbarkeiten wie dem Handelskonflikt zwischen China und den USA. Und zu allem Überfluss würden dem Konzern noch hohe Kosten zu schaffen machen, insbesondere für Material. Für das zweite Halbjahr gelobe Krones aber Besserung. Vor allem im vierten Quartal dürften die Auslastung der Produktionsanlagen und das lukrative Servicegeschäft wieder anziehen. Der Vorstand habe zudem einen Einstellungsstopp verhängt und versuche, die Materialkosten zu senken.Die schwachen Zahlen seien keine Überraschung mehr gewesen: Krones habe seine Aktionäre bereits vor rund drei Wochen darauf eingestimmt, dass der Gewinn vor Steuern im ersten Halbjahr deutlich unter den Erwartungen liegen werde und daher die Prognose für die Vorsteuermarge von sechs auf drei Prozent zusammengestrichen, woraufhin die Krones-Aktie zeitweise um fast 25 Prozent in die Tiefe gerauscht sei. Seitdem arbeitet der Titel an einer Bodenbildung - eine interessante Ausgangslage für Seitwärts-Investments, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2019)