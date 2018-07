Börsenplätze Krones-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

105,30 EUR +0,86% (27.07.2018, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

105,00 EUR -0,76% (27.07.2018, 14:06)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (27.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) und reduziert das Kursziel.Auf der Habenseite verbuche man den dynamischen Auftragseingang, der wie in Q1 13% expandiert habe. Das Management erwarte aber, dass sich das Orderwachstum in H2 infolge der zum 1. Mai erfolgten Preiserhöhung abschwäche. Inwieweit sich die Preiserhöhung am Markt durchsetzen lasse, müsse sich noch zeigen.Unter der Planung der Analysten habe der moderate Q2-Umsatzanstieg von 3% auf 899 Mio. EUR gelegen. Damit habe H1 nur um 1% auf 1,79 Mrd. EUR expandiert. Das bestätigte Jahresziel von +6% werde damit zum Kraftakt, wenngleich der solide Auftragsbestand in Höhe von 1,46 Mrd. EUR (+27%) eine Wachstumsbeschleunigung erwarten lasse. In der Q2-Telefonkonferenz habe das Management angedeutet, dass die Zielgröße bei Einbezug negativer Währungseffekte (H1 ca. 50 Mio. EUR) nominal nicht erreicht werden könnte. Die Analysten würden ihre Schätzung auf +4,1% (bisher: +6,2%) senken.Enttäuschend würden die Analysten auch die zum Vorjahr und zu Q1 stagnierende Q2-EBT-Marge von 6,3% werten. Eigentlich sei hier ein Anstieg avisiert worden. Belastend hätten höhere Material- und Personalkosten sowie negative Währungseffekte gewirkt. In H1 sei die Marge mit 6,3% unter dem Vorjahreswert von 6,8% geblieben. In H2 sollte der erwartete Volumenanstieg positive Margeneffekte mit sich bringen. Beeinträchtigungen würden die Analysten aber aus anhaltend höheren Faktorkosten sowie einer laut Management leicht schlechteren Margenqualität im Auftragsbestand erwarten. Das bestätigte EBT-Margenziel von 7% dürfte mit 6,8% (bisher: 7,1%) leicht unterschritten werden. Das EBT sollte absolut stagnieren. Ein weiterer Risikofaktor seien in der Q2-Telefonkonferenz angedeutete Restrukturierungskosten in H2 aus derzeit geprüften Kapazitätsanpassungen in der Prozesstechnik. Die Wahrscheinlichkeit und Höhe sei jedoch nicht quantifiziert worden.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Krones-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 27.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link