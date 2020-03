Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

47,94 EUR +0,08% (30.03.2020, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

47,72 EUR +0,51% (30.03.2020, 13:42)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (30.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 67,00 Euro auf 52,00 Euro.Die Zahlen für 2019 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen. Der Dividendenvorschlag für 2019 belaufe sich auf 0,75 (Vj.: 1,70) Euro/Aktie. Krones verfüge nach Ansicht des Analysten nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (u.a. Nettoliquidität per 31.12.2019: 38 Mio. Euro). Positiv werte Armer den Auftragseingang (+3% y/y auf 4,08 Mrd. Euro; dabei Q4: +11% y/y).Krones habe zwar einen Ausblick für 2020 gegeben (u.a. EBITDA-Marge von 6,7% bis 7,2% (Vj.: 5,7%), jedoch würden sich laut dem Konzern angesichts der Dynamik der Covid-19-Pandemie keine belastbaren Aussagen bezüglich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung machen lassen. Die Mittelfristziele (2021/2022) würden u.a. eine EBITDA-Marge von 9% bis 12% vorsehen. Den Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität (u.a. Personalabbau, vollständige Inbetriebnahme des neuen Werks in Ungarn in 2020) stünden die deutlich gestiegenen Risiken durch die Covid-19-Pandemie (u.a. sinkende Investitionsbereitschaft) gegenüber. Armer habe seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 1,81 (alt: 3,52) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 3,59 (alt: 4,46) Euro) reduziert.Unser Rating für die Krones-Aktie lautet bei einem moderaten Aufwärtspotenzial weiterhin "halten", so Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 30.03.2020)Börsenplätze Krones-Aktie: