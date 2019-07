Börsenplätze Krones-Aktie:



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (11.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Brutaler Absturz bei Krones: Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen, welches Anlagen und Maschinen für die Herstellung, Abfüllung und Verpackung von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln fertige, nur noch mit einer Vorsteuermarge von drei Prozent und damit der Hälfte des bisher erwarteten. An der Wachstumsprognose von drei Prozent halte Krones fest. Dennoch würden die Anleger die Aktie mit eine Kurseinbruch von 17 Prozent abstrafen.Der Anlagenbauer ächze vor allem unter hohen Materialkosten und habe bereits zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um diese zu senken. So seien etwa Lieferketten in China und Ungarn aufgebaut worden. Doch die eingeleiteten Schritte würden nach Unternehmensangaben nur mit Verzögerung wirken. Krones mache für seine Probleme auch den Produktmix verantwortlich, der sich ungünstig auf das Ergebnis für Januar bis Juni 2019 ausgewirkt habe.Das Analysehaus CFRA sehe vorerst noch kein Licht am Horizont für Krones: Analyst Firdaus Ibrahim habe sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Votum "Strong Sell" gesenkt und rechne mit einem anhaltend schwierigen operativen Umfeld, welches die Entwicklung des Unternehmens weiter belasten werde. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen zunehmend ambitioniert."Der Aktionär" meint: Nicht ins fallende Messer greifen und an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link