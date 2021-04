Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

72,45 EUR +1,61% (09.04.2021, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

72,55 EUR +1,75% (09.04.2021, 12:36)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (09.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 71 Euro auf 73 Euro.Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 seien gemäß den vorläufigen Eckdaten ausgefallen, die auf operativer Ebene den Analystenprognosen entsprochen hätten. Der nun veröffentlichte Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von 0,06 Euro/Aktie liege unter den Analystenerwartungen. Die Ausschüttungspolitik und die mittelfristigen Ziele seien bestätigt worden.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei ebenfalls bestätigt worden. So rechne Krones weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 2,5% bis 3,5% (2020: -16,1%) y/y sowie einer EBITDA-Marge von 6,5% bis 7,5% (2020: 4,0% bzw. bereinigt um Sonderbelastungen 6,2%). Dabei stehe den ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen (u.a. Stellenabbau) die nach Erachten der Analysten vergleichsweise langsam steigende Investitionsneigung gegenüber. Ihre EPS- und DPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 würden unverändert bleiben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von <10% (12 Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die Krones-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 09.04.2021)Börsenplätze Krones-Aktie: