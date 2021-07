Börsenplätze Krones-Aktie:



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (23.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Im Gründungsjahr 1951 habe Krones noch ausschließlich Etikettiermaschinen hergestellt. Inzwischen würden jeden Tag Millionen von Glasflaschen, Dosen und PET-Behältern eine Krones-Anlage durchlaufen. Denn als Systemlieferant würden die Bayern weltweit Brauereien, Getränkeabfüller und Lebensmittelproduzenten ausstatten - mit Einzelmaschinen und mit ganzen Produktionsstätten. Zahlreiche Produkte der Tochtergesellschaften, wie z.B. Intralogistik und Ventilproduktion, würden das Produktportfolio ergänzen. Über 6.100 eingetragene Patente und Gebrauchsmuster würden das Innovationspotenzial von Krones belegen.Vom Hauptsitz in Neutraubling bei Regensburg steuere Konzernchef Christoph Klenk weltweit rund 16.700 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Als multinationales Unternehmen vereine Krones dabei gleichberechtigt die verschiedensten Kulturen, Sprachen und Lebensweisen unter einem Dach. Dabei habe der Vorstand aber auch die Flexibilität des Konzerns zuletzt mit umfangreichen strukturellen Maßnahmen erhöht.Mit Erfolg: In Q2 sei der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um rund zwölf Prozent auf etwa 845 Mio. Euro geklettert. Das operative Ergebnis habe sich trotz höherer Kosten für Material und Fracht auf 61 Mio. Euro verdoppelt.Krones sei auf einem guten Weg, die Coronakrise hinter sich zu lassen. Die Auftragsbücher würden sich immer mehr füllen. Das Zahlenwerk passe.Die Krones-Aktie dürfte daher ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen und in den kommenden Wochen Kurs auf dreistellige Notierungen nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link