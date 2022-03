Daraus würden sich zwei Schlussfolgerungen ziehen lassen. Erstens scheinen Kriege zu kohlenstoffintensiven und umweltschädlichen Energiewandlungen zu führen, so die Experten von Triodos Investment Management (IM). Das bedeute, dass die Remilitarisierung Europas und die Erhöhung der Verteidigungsausgaben wahrscheinlich keine guten Nachrichten für einen Übergang zur Nachhaltigkeit seien. Zweitens seien Kriege im Allgemeinen (im wahrsten Sinne des Wortes) Zeiten des Wiederaufbaus von Gesellschaften und Gelegenheiten für Veränderungen. Obwohl Kriegszerstörungen nichts Kreatives an sich hätten, würden sie helfen, Prozesse und wirtschaftliche Zusammenhänge kritisch und kreativ zu überdenken, zum Teil angestoßen durch veränderte Beziehungen zu Ländern.



Auch gebe der Krieg in der Ukraine der Energiewende, die bereits in vollem Gange sei, zusätzlichen Auftrieb. Wenn man den IPCC-Bericht ernst nehme, müsse man nicht noch einmal betonen, dass eine Energiewende notwendig sei. Fossile Brennstoffe seien eine der größten Quellen für Treibhausgasemissionen. Die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Verringerung des Energieverbrauchs seien für die Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich.



Besonders stark sei die europäische Abhängigkeit von Russland im Bereich Energie- und Ressourcen. Angesichts der Tatsache, dass die Energieversorgung der EU zum großen Teil von Russland abhänge (45% Gas, 27% Öl und 46% Kohle), sollte es nicht überraschen, dass insbesondere die Verringerung dieser Energieabhängigkeit seit Ausbruch des Krieges ganz oben auf der politischen Agenda stehe. Dies habe bereits zum Entwurf des RepowerEU-Plans geführt, der als eine Beschleunigung des bestehenden ehrgeizigen Fit for-55-Plans verstanden werden könne, um Europa zum Spitzenreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu machen. Der kürzlich vorgestellte REPowerEU-Plan bestehe aus verschiedenen Elementen, die zusammen sicherstellen sollten, dass die Abhängigkeit der EU von russischem Gas bis Ende dieses Jahres um zwei Drittel und "weit vor 2030" auf Null reduziert werde. Dazu würden der beschleunigte Einsatz von Solarenergie und erneuerbarem Wasserstoff, die rasche Umsetzung weitreichender Energieeffizienzmaßnahmen und die Erzeugung von 35 Milliarden Kubikmetern Biogas pro Jahr bis 2030 gehören. Auch die europäischen Bürger würden gefordert sein: Sie seien bereits aufgefordert, ihre Thermostate um mindestens 1 Grad herunterzudrehen, wodurch der Gasverbrauch in Europa um etwa 7% gesenkt werden könnte.



Darüber hinaus ermögliche die Richtlinie auch eine staatliche Unterstützung bei der Bekämpfung der Energiearmut. Mehrere Länder hätten bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, die von der Subventionierung der Haushalte bis hin zu niedrigeren Steuern auf Energierechnungen reichen würden. All dies seien notwendige Reaktionen auf die unmittelbaren Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und um eine weitere Subventionierung der russischen Kriegsmaschinerie zu vermeiden. Die derzeit hohen Energiepreise würden Ersatzstoffe attraktiver machen und so den Übergang beschleunigen. (30.03.2022/ac/a/m)







LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Während unsere erste Sorge dem Verlust von Menschenleben und der Zerstörung des Landes gilt, wird der Krieg in der Ukraine auch weiterreichende Folgen für die makroökonomische Politik und die Handelsabhängigkeiten haben. Eine dieser Folgen könnte eine Verlagerung hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft in Europa sein. Im ersten Teil der Reihe "Kriegsbedingte Übergänge in Europa" widmet sich Hans Stegeman, Chefanlagestratege bei Triodos Investment Management (IM) den wirtschaftlichen Verwerfungen während und nach Kriegen und dem Aspekt der Energiewende.Nachhaltigkeitsübergänge, z. B. größere Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft hin zu nachhaltigeren Produktions- und Konsumweisen, sind eine der wichtigsten Antworten auf diesen gewaltsamen Krieg, so Stegeman. Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass Europa, wenn es sich bei seinen kritischen Beiträgen auf Länder verlasse, die seine demokratischen Werte und sein Engagement für die Wahrung der Menschenrechte nicht teilen würden, eine Quelle der Verwundbarkeit gegenüber solchen Ländern darstelle. Ein "positives" Ergebnis dieses schrecklichen Krieges könnte darin bestehen, dass er die notwendigen Umstellungen im Bereich der Nachhaltigkeit - Energie, Ressourcen und Nahrungsmittel - beschleunige, die notwendig seien, um den Klimawandel und die Zerstörung der Natur zu bekämpfen und generell die negativen Auswirkungen von Produktion und Konsum zu vermeiden. Auch das soziale Element der Übergänge, die Schaffung gedeihlicher Gemeinschaften, sei heute wichtiger denn je, wenn es darum gehe, die Wähler für den Wandel zu gewinnen, alle mitzunehmen und sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die nach Westeuropa kämen.