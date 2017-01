Bild: Der Konsum als Motor der Konjunktur, Quelle: Rudmer Zwerver – 341778467 / Shutterstock.com

Abbildung 1: Absolute Steigerung des privaten Konsums in Deutschland zwischen 1991 und 2010, Quelle: Statistisches Bundesamt

Abbildung 2: Preisbereinigte Steigerung des privaten Konsums in Deutschland zwischen 1991 und 2010, Quelle: Statistisches Bundesamt

Abbildung 3: Preisbereinigte Steigerung des privaten Konsums in Deutschland zwischen 2010 und 2015, Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Menschen in Deutschland sind allgemein sehr zufrieden mit ihrem Leben. Eine TNS-Umfrage im Auftrag der Europäischen Kommission ergab dabei folgende Werte:







- Niedrige Sparzinsen: Aufgrund langen Phase der Null- und Strafzinsen durch die EZB haben auch die Sparzinsen stark nachgelassen. Sichere Geldanlagen wie Sparbücher, Zinseinlagen auf Tagesgeld- oder Festgeldkonten und Anleihen lohnen sich kaum noch. Somit nimmt die Sparneigung der Bürger ab.



Wie wirken sich niedrige Kreditzinsen auf den Konsum aus?



Wer sich bestimmte Wünsche erfüllen möchte oder dringend finanzielle Mittel benötigt und diese nicht selbst hat, nimmt im Regelfall einen Kredit auf. Der Zinssatz stellt die Kosten für die Geldüberlassung dar. Je niedriger diese Kosten ausfallen, desto mehr Menschen sind also geneigt, auch Konsumwünsche über ein Darlehen zu finanzieren. Die erhöhte Kreditnachfrage wird auch von Kreditvermittlern bestätigt. Auf Nachfrage gaben Experten von www.blitz-kredite.com an, dass die Kreditvergabe auch im letzten Jahr weiter angestiegen ist. Daraus ergeben sich also folgende Effekte:



1. Steigende Kreditaufnahme (Konsumkredite) = steigender Konsum



Wenn die Menschen mehr Kredite für ihre Konsumwünsche aufnehmen, beflügelt dies den Konsum. Niedrige Kreditzinsen regen die Kreditnachfrage an, so dass niedrige Kreditzinsen letztlich auch den Konsum ankurbeln.



2. Zukünftiger Konsum wird vorverlegt



Wer einen Konsumwunsch hat, obwohl die eigenen Mittel fehlen, könnte sich dessen Erfüllung eigentlich erst in die Zukunft leisten. Durch einen Kredit wird also möglicher Konsum vorverlegt. Da der steigende Konsum jedoch wiederum die Wirtschaftsleistung wachsen lässt, wirkt sich dieser Effekt auf die Gesamtwirtschaft in der Zukunft kaum negativ aus.



Infografik: Konsum in Deutschland, Quelle: Aktienchek.de, Statista, Statistisches Bundesamt



Wird der Konsum auch 2017 das Wirtschaftswachstum stützten können?



Für das Jahr 2017 rechnen sehr viele Ökonomen mit einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Deutschland. So hat der Sachverständigenrat bereits im November 2016 seine Wachstumsprognose für 2017 von bisher 1,6% auf 1,3% gesenkt. Dabei gehen die Experten jedoch hauptsächlich von kalendarischen Effekten aus, wie auf www.zeit.de berichtet wird. In punkto Dynamik ändert sich in diesem Jahr also eigentlich gar nicht so viel. Es wird von vielen Seiten davon ausgegangen, dass der Konsum auch im Jahr 2017 eine der Säulen des Wirtschaftswachstums in Deutschland bleiben wird.



Welche Risiken kommen auf die deutsche Wirtschaft zu?



So hoffnungsvoll die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zuletzt aussah, so groß ist auch die Zahl der Risiken. Hierbei ist vor allem die politische "Großwetterlage" zu nennen, die vor allem folgende Gefahren birgt:



1. Donald Trumps Wirtschaftspolitik



Der neue US-Präsident Donald Trump hat bereits mehrfach angedeutet, dass Freihandel für ihn nicht bedingungslos gilt. Nicht wenige Experten rechnen deshalb mit Handelshemmnissen, die dem deutschen Export schaden könnten. Ob es letztlich dazu kommt, ist indes nicht klar. Jedoch könnte allein die Unsicherheit dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Dynamik abschwächt.



2. Wahlen in den Niederlanden und Frankreich



Im März wird in den Niederlanden und im Mai in Frankreich eine neue Regierung gewählt. Da in beiden Ländern die Rechtspopulisten mehr als nur Außenseiterchancen auf einen Wahlsieg haben, könnte dies die Eurozone in Bedrängnis bringen. Sowohl Geert Wilders als auch Marine Le Pen haben mehrfach ihre Abneigung dem Euro und einer weiteren Annäherung der Eurostaaten gegenüber zum Ausdruck gebracht. Da beide Länder wichtige Handelspartner Deutschlands sind, könnte auch dies den Export sowie die politische Stabilität in Europa gefährden. Somit gelten die Wahlen als große Unsicherheitsfaktoren in diesem Jahr.



3. BREXIT-Entscheidung der Briten



Als die britische Premierministerin Theresa May kürzlich einen harten BREXIT ankündigte, war dies zumindest ein kleiner Schock. Damit wurden die Hoffnungen begraben, dass die Briten Teil des EU-Binnenmarkt bleiben könnten. Da jedoch erst im März der Entscheidungsprozess offiziell mit dem Austrittsantrag beginnt und für die Verhandlungen bis zu 2 Jahre zur Verfügung stehen, ist der BREXIT zwar ein Unsicherheitsfaktor, wird sich wirtschaftlich aber zumindest 2017 eher marginal auswirken. Langfristig könnten Handelshemmnisse in Bezug auf Großbritannien jedoch nachteilige Effekte haben.



Was bedeutet dies für Anleger?



Wer sich aktuell mit der Börse beschäftigt, kann eine zunehmende Unsicherheit beobachten. Gerade die Ankündigungen von Donald Trump in Bezug auf den Freihandel sorgen für Nervosität, die nach der Rally der letzten Monate Mitnahmeeffekte begünstigen könnte. Auch die Wahlen in Europa und ihre Konsequenzen könnten politische Beben auslösen, die sich auf die Finanzmärkte auswirken. Aus diesem Grund wird das Jahr 2017 für Anleger durchaus schwierig. Wer den Markt genau beobachtet und gewisse Entwicklungen richtig vorausahnt, hat am Ende die Nase vorn.



Erstarkende Schwellenländer - auch 2017 eine Chance?



Im Jahr 2016 haben die Schwellenländer wieder an Wachstumsdynamik gewinnen können. Gerade Länder wie Brasilien oder Russland konnten sich erholen:







Die Aktien der Schwellenländer gehörten also zu den Gewinnern im Jahr 2016, wobei China lediglich mit einer Performance von 1,4% dazu beitrug. Doch könnten sowohl politische Probleme wie der Korruptionsskandal in Brasilien sowie sinkende Rohstoffpreise (Ölpreise) für Ernüchterung sorgen. Wer also bereit ist, einige Risiken in Kauf zu nehmen, sollte auch 2017 die Emerging Markets im Blick behalten.



Fazit



Der Konsum ist in Deutschland so robust wie seit langem nicht. In den letzten 5-6 Jahren lag der Konsumzuwachs höher als in den ganzen 10 Jahren vor 2010. Diese robuste Entwicklung stabilisiert die deutsche Wirtschaft und macht sie weniger anfällig für Verwerfungen der Weltwirtschaft. Niedrige Zinsen tragen dazu bei, dass der Konsum auch 2017 einen wichtigen Teil vom Wirtschaftswachstum beitragen dürfte. Anleger sollten jedoch die politischen Entwicklungen durch die Wahlen in den EU-Staaten Frankreich und Niederlande sowie die handelspolitischen Entscheidungen Donald Trumps im Auge behalten. Hieraus könnten sich ernsthafte Probleme für die Wirtschaft ergeben, die sich wiederum auf die Aktienmärkte auswirken. Wer diese Entwicklungen genau beobachtet und am Ende richtig reagiert, kann letztlich jedoch auch in einem schwierigen Marktumfeld mit einer guten Rendite punkten.



Bildquelle: Rudmer Zwerver – 341778467 / Shutterstock.com (25.01.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die wirtschaftliche Entwicklung in einem Land wird maßgeblich von zwei Effekten beeinflusst:1. Der private Konsum2. Der ExportWährend Deutschland in Bezug auf den Export in den letzten 20-30 Jahren selten Probleme hatte, sah die Entwicklung des privaten Konsums bei weitem nicht so positiv aus. Gerade in den Jahren 2000 bis 2010 konnten nur geringe Zuwächse verzeichnet werden, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen:Die Phase von 1991 bis zum Jahr 2000 lässt sich durchaus als Periode eines soliden Privatkonsums bezeichnen, denn es gab einen nicht preisbereinigten Zuwachs von 287 Milliarden Euro. In den Jahren 2000 bis 2010 betrug das Konsumwachstum hingegen nur 228 Milliarden Euro, obwohl das Preisniveau deutlich angezogen hat. Die preisbereinigte Statistik zeigt dies noch deutlicher (Index: 2010 =100):Eine preisbereinigte Betrachtung zeigt sehr deutlich, wie schwach das Konsumwachstum zwischen 2000 und 2010 ausgefallen ist. Der Index stieg lediglich von 95,23 auf 100 Punkte (Steigerung um 4,77). Die Steigerung der Vordekade fiel mit 12,18 Punkten weit mehr als doppelt so hoch aus.Seit dem Jahr 2010 scheint die Dynamik des privaten Konsums in Deutschland wieder zuzunehmen, wie die folgende Grafik zeigt:Mit einem Anstieg der Konsumausgaben um 5,7 Punkte zwischen 2010 und 2015 zeigt sich sehr eindeutig, dass der Privatkonsum wieder anzieht. Die Steigerung fällt insgesamt höher aus als die in den 10 Jahren zuvor. Somit lässt sich der Konsum aktuell tatsächlich als Antriebsmotor für die hiesige Wirtschaft bezeichnen.Die Gründe für den Konsumzuwachs der letzten Jahre sind sicherlich vielfältig. Es lassen sich allerdings einige Aspekte zweifelsfrei identifizieren:Die Zahl der Arbeitslosen befindet sich weiter auf einem Rekordtief. Mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 6,1% im Jahr 2016 lag sie so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr, nachdem sie bereits im Jahr 2015 einen neuen Tiefststand erreicht hatte.