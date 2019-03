Haus Bauen oder Immobilie kaufen

Konsumgüter finanzieren

Kurzfristiger Kredit für Eilige

Wer besonders schnell eine eher moderate Geldsumme benötigt, der kann auf einen Dispokredit zurückgreifen. Hierzu wird in der Regel kein separater Termin bei der Bank benötigt. Stattdessen wird lediglich das bereits vorhandene Girokonto über das tatsächliche Guthaben hinaus belastet. Wie hoch der Dispokredit ausfällt, wird von der Hausbank festgelegt. Auf Antrag kann der Dispokredit erhöht werden, allerdings nur bei einer positiven Bonitätsprüfung. Die Zinsen sind bei dieser Kreditart zumeist recht hoch; hinzu können die sogenannten Überziehungszinsen kommen. Aus diesem Grund eignet sich diese Form des Kredits in erster Linie für einen kurzfristigen Kredit und überschaubare Geldsummen.



Leasing und Kredit - Ballonkredit als Mischform

Möchten Kreditnehmer sowohl von den Vorteilen eines Leasings als auch von den Vorzügen eines gewöhnlichen Ratenkredits profitieren, bietet sich ein Ballonkredit an. Hier wird der erste Teil des Kredits in regelmäßig anfallenden Raten abbezahlt. Der zweite Teil des Kredits wird in Form einer einmaligen Zahlung nach dem Ende der Laufzeit fällig. Diese Kreditart bietet sich in erster Linie beim Kauf eines Autos oder eines anderen teuren Fahrzeuges an. Die niedrigen monatlichen Raten sorgen für eine Entlastung. Die Zahlung des Rests entlastet im Hinblick auf die anfallenden Zinsen.



Vor der Aufnahme eines Kredits genau abwägen



Bevor private Kreditnehmer sich für einen Kredit entscheiden, sollten einige Überlegungen angestellt werden. In erster Linie richtet sich die Wahl der geeigneten Kreditform an der Höhe des Kredits und an der Liquidität des Kreditnehmers aus. Handelt es sich um eine kleine Anschaffung, bieten sich ganze andere Kreditarten an als zum Beispiel beim Kauf einer Immobilie. Vorab sollten die Zinsen und Zahlungsräume kalkuliert werden. (22.03.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Einen Kredit aufzunehmen bietet sich aktuell durchaus auch für private Haushalte an. Die Zinsen sind niedrig und die Kreditgeber gerne bereit, neue Darlehen zu vergeben. Allerdings sollten sich Verbraucher zuerst einmal genau überlegen, welchem Zweck der Kredit dienen soll. Je nach Anlass bieten sich bestimmte Formen des Kredits besonders an, während anderen Varianten weniger geeignet sind.Den Traum vom Eigenheim können sich nur die wenigsten Menschen ohne weiteres ermöglichen. Wer die aktuell niedrigen Zinsen nutzen möchte, sollte dennoch zuschlagen. Ob es sich bei der Immobilie um eine Geldanlage handelt, welche hauptsächlich zum Zweck des Vermietens erworben wird, oder ob die Immobilie selbst bewohnt wird, spielt eine untergeordnete Rolle. Wenn es am Eigenkapital mangelt, können so genannte Baufinanzierungen oder ein Bauspardarlehen helfen, das Objekt auch ohne ein hohes Barvermögen zu kaufen. Diese Form des Kredits bietet sich vor allem dann an, wenn die konkreten Kosten für den Bau oder den Kauf feststehen und somit genau kalkuliert werden können. Um möglichst gute Konditionen zu erhalten, ist ein Kreditvergleich unerlässlich.Der so genannte Ratenkredit eignet sich für all jene Kreditnehmer, welche ein teures Konsumgut erwerben möchten. In vielen Fällen handelt es sich um eine wichtige Anschaffung, wie zum Beispiel die neue Küche oder teure Elektrogeräte. Zu einem festen Zinssatz kann hierzu ein Kredit aufgenommen werden, welcher nach und nach zurückgezahlt wird. Der Zeitraum wird in der Regel vom Kreditgeber festgelegt und kann nicht ohne weiteres abgeändert werden.