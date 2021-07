Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), der Index der mittelgroßen deutschen Aktien, vor rund zwei Wochen sein Allzeithoch erreicht hatte, legte er, wie zu erwarten war, ein wenig den Rückwärtsgang ein, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Langfristig lukrativDer Mid-Cap-Index punkte mit seinem Fokus auf mittelständische deutsche Unternehmen, die in der Regel flexibler agieren würden als die großen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzerne - und somit auch in turbulenten Phasen flotter reagieren könnten. Zudem seien einige MDAX-Unternehmen bedeutsame "Local Player" oder innerhalb einer Nische sogar Weltmarktführer. Ein Beispiel für die erste Kategorie seien die Aktien von SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE), die zuletzt den Index angeführt hätten. Überhaupt sei der Gesundheitssektor mit einem Anteil von mehr als 16 Prozent stark im Nebenwerte-Index repräsentiert. Einen größeren Platz würden nur Industriewerte und zyklische Konsumgüter einnehmen. Die Verluste des Corona-Crashs seien längst wettgemacht, weswegen der Index auch langfristig vielversprechend bleibe. Auf Sicht von fünf Jahren habe das Börsenbarometer der mittelgroßen Aktien eine jährliche Rendite von annähernd 10 Prozent geschafft. Gerade bei Schwäche könnten sich Anleger den MDAX vormerken. (23.07.2021/ac/a/m)