Xetra-Aktienkurs Kontron-Aktie:

2,99 EUR -0,99% (06.04.2017, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

2,988 EUR +0,61% (06.04.2017, 14:48)



ISIN Kontron-Aktie:

DE0006053952



WKN Kontron Aktie:

605395



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KBC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KOTRF



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Embedded Computer Technologie (ECT) bzw. eingebetteter Rechnertechnologie. Beleifert werden führende OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter aus den Bereichen Daten- und Telekommunikation, Automatisierung, Mobile Computing, Medizin- und Militärtechnik, Aerospace sowie Mess- und Regeltechnik. Der englische Begriff Embedded steht für integrierte Steuerungseinheiten mit eigener Intelligenz.



Weltweit gehört das Unternehmen zu den fünf größten Anbietern von EC-Technologien. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der Kontron-Rechner erstreckt sich von Informations- und Transaktionsterminals wie Geld- und Bankautomaten über medizinische Geräte und Systeme, Kfz-Diagnose- und Navigationssysteme bis hin zum gesamten Telekommunikationsbereich oder der spezialisierten Internetanwendung des gesicherten Business-to-Business-Datenverkehrs. Im Bereich Privathaushalte ermöglichen Kontron-Rechner beispielsweise den multimedialen Einsatz des Fernsehers. (06.04.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Minicomputerherstellers Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF).Mit -21,8% y/y sei der Umsatzrückgang in Q4/2016 etwas geringer als von Friebel erwartet ausgefallen. Die Ergebnisentwicklung habe aber mit einem deutlichen Verlust die Analystenerwartungen enttäuscht. Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen einen Rekordverlust von 150,8 (Vj.: -2,5) Mio. Euro ausgewiesen, vor allem aufgrund von Sondereffekten und einer Firmenwertabschreibung von rund 61 Mio. Euro in Q2/2016.Für 2017 gehe Kontron wegen der rückläufigen Entwicklung des Auftragseingangs von einem ähnlichen Umsatz wie in 2016 aus. Die Bruttomarge solle aufgrund der Partnerschaften mit Ennoconn und S&T wieder auf über 25% (2016: 14,6%) steigen. Auf Basis der Kostensenkungen und der höheren Bruttomarge werde ein positives EBIT erwartet.Der Analyst habe seine EPS-Erwartung für 2017 deutlich auf -0,02 (alt: +0,06) Euro reduziert. Für 2018 erwarte er unverändert ein EPS von 0,08 Euro.Börsenplätze Kontron-Aktie: