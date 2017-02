Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Konjunktur hat in der 2. Jahreshälfte 2016 wieder an Dynamik gewonnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei dürfte das Wachstumsmomentum im 4. Quartal allerdings nicht an die des 3. Quartals angeknüpft haben, als die Wirtschaft noch um annualisiert 3,5% zugelegt habe. Die heute anstehende Revision der Wachstumszahlen für die letzten drei Monate des vergangen Jahres dürfte ein Wachstumsplus von annualisiert 2,2% ausweisen und damit geringfügig höher als das ursprünglich gemeldete Wachstumsplus von 1,9% liegen. Grund hierfür seien neue Daten zur Handelsbilanz und dem Bau.



Als Stütze des Wachstums habe sich zuletzt der private Konsum erwiesen, der im 4. Quartal um annualisiert 2,5% zugelegt haben dürfte. Mit Blick auf den weiter hohen Optimismus der US-Konsumenten dürfte die private Nachfrage auch in den kommenden Monaten rege bleiben. Nach einem kleinem Rücksetzer im Januar von 113,3 auf 111,8 Punkte würden die Analysten im Februar mit einem mehr oder weniger unveränderten Niveau rechnen. In den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres hätten die Vertrauenswerte trotz eines steigenden Ölpreises um 12,5 Punkte zugelegt. (28.02.2017/ac/a/m)





