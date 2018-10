Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enttäuschende Konjunktursignale in Deutschland gab es gestern in Form der ZEW-Umfrageergebnisse, so die Analysten der Helaba.Anders stelle sich die Situation in den USA dar, denn dort lägen Stimmungsindikatoren wie die ISM-Indices auf sehr hohem Niveau und würden weiterhin starke Wachstumszahlen signalisieren. Eher sei die Frage darauf gerichtet, wann es zu einer Wachstumsabkühlung komme. Die heutigen Daten würden dies zwar nicht beantworten, aber ein neuerlicher Rückgang der Baubeginne könnte Pessimisten Auftrieb verleihen. Der Bau- und Immobiliensektor sei einer der wenigen Schwachpunkte der US-Wirtschaft.So hätten sich nicht nur die Zahlen zu den Baubeginnen und -genehmigungen im Verlauf des Jahres abgeschwächt, sondern auch die Zahl der Neubauverkäufe sinke unter Schwankungen seit dem Hoch vom November 2017. Infolgedessen sei das Angebot zum Verkauf stehender neuer Häuser weiter gestiegen, sodass die Analysten per saldo von einer erneuten Verringerung der Baubeginne ausgehen würden. Ein positiver Wachstumsbeitrag des Sektors im dritten Quartal wäre somit nicht zu erwarten. (17.10.2018/ac/a/m)