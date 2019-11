Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale, konjunkturelle Schwäche, vor allem des Verarbeitenden Gewerbes, ist noch nicht überstanden, auch wenn mancherorts Stabilisierungen der Stimmungsindikatoren sichtbar wurden, so die Analysten der Helaba.In Sachen "Brexit" sei die nächste Etappe erst Mitte Dezember vollendet. Ob es nach der Parlamentswahl einen klaren Blick auf das Ende des Verunsicherungsmarathons gebe, sei fraglich. Auch die US-Handelspolitik sei noch immer ein Belastungsfaktor. Vor diesem Hintergrund seien die Hoffnungen auf die Dienstleistungssektoren gerichtet, die bislang ein Abgleiten der Gesamtwirtschaft in die Rezession verhindert hätten. Das Augenmerk der Marktteilnehmer dürfte dabei auf den ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes gerichtet sein, denn die Service-PMIs in Europa würden den vorläufigen Daten zufolge um die Vormonatswerte pendeln.In den USA seien die Vorgaben gemischt. Während regionale Service-Umfragen uneinheitlich ausgefallen seien, würden die robuste Verbraucherstimmung sowie der starke NAHB-Index auf Anstiegspotenzial hinweisen, wenn auch nur leicht. Bezüglich der mittelfristig in den USA vorhandenen Erwartung sinkender Zinsen werde sich vermutlich wenig ändern, zumal die Auftragseingänge der Industrie unter keinem guten Omen stünden. Die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter seien im Berichtsmonat um über ein Prozent gesunken, und diese würden etwa die Hälfte der Gesamtbestellungen ausmachen. Die Erwartung geldpolitischer Lockerungen herrsche auch in der Eurozone vor, und hier richte sich der Blick erstmals auf die neue EZB-Chefin Christine Lagarde, die heute Abend in Berlin eine Rede halte. Mit einer geldpolitischen Kehrtwende der EZB würden die Analysten nicht rechnen. (04.11.2019/ac/a/m)