Die am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Euro-Zone und den osteuropäischen Staaten zeigen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Europa an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In Polen sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 4,4% gewachsen, während es im ersten Quartal noch bei 4,7% (YoY/year-on-year) gelegen habe. Ungarns jährliches Wirtschaftswachstum sei im ersten Quartal auf einem 15-Jahreshoch von 5,3% gewesen und habe sich im zweiten Quartal auf 4,9% (YoY) verlangsamt. Die tschechische Wirtschaft habe ein BIP-Wachstum von 2,7% im zweiten Quartal erreicht und sei gegenüber dem ersten Quartal beinahe unverändert geblieben.



Die deutsche Wirtschaft jedoch habe sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um 0,1% abgeschwächt. Das sei der erste Rückgang seit dem Jahreswechsel 2012/13. Schrumpfe die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal erneut, spreche man von einer "technischen Rezession". Ursachen für den Wirtschaftsabschwung seien die internationalen Handelskonflikte, ein ungeordneter Brexit und der Trend zur Elektromobilität. (16.08.2019/ac/a/m)





