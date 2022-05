In diesem Spannungsfeld werde sich das ifo Geschäftsklima im Mai bewegen. Im Monat zuvor habe es sich zumindest auf niedrigem Niveau stabilisiert. In den vergangenen vier Wochen habe sich die Situation zwar nicht nennenswert weiter verschlechtert. Trotzdem sei Vorsicht angesagt. Der ZEW-Mittelwert aus Erwartungen und Lage sei deutlich stärker eingebrochen als das Geschäftsklima. Trotz der jüngsten Stabilisierung beim ZEW müsse deswegen mit einem Rückgang des wichtigen Münchener Konjunkturbarometers gerechnet werden, zumal vielen Unternehmen die Problematik der Null-Covid-Strategie nochmals bewusster geworden sein dürfte.



Auch die Einkaufsmanagerindices für die Industrie würden voraussichtlich schwächer ausfallen, während die Dienstleister zum Teil von den Pandemielockerungen profitieren würden, sodass dieser Index stabil sein sollte. Wenn die Frühindikatoren wie erwartet ausfallen würden, würden sie bestätigen, dass die deutsche Konjunktur in keiner guten Verfassung sei. Das Prognoserisiko bleibe hoch.



Auf Interesse dürften zudem die detaillierten Ergebnisse zum deutschen Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal stoßen. Mittlerweile seien grottenschlechte Produktions- und Exportzahlen für den März veröffentlicht worden. Es stelle sich deswegen die Frage, ob der vorläufig gemeldete Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Leistung von real 0,2% gegenüber dem letzten Vierteljahr 2021 Bestand habe.



Das Statistische Bundesamt habe betont, dass die veröffentlichten Schätzwerte aufgrund der Corona-Krise und des Krieges mit einer höheren Unsicherheit behaftet seien als üblich. In der Vorabmeldung sei das Wachstum vor allem auf Investitionen, vermutlich vor allem die Bautätigkeit zurückgeführt worden. Deren Produktion sei im Quartalsvergleich um 4% gestiegen. Der Außenhandel habe einen negativen Beitrag geliefert. Vieles werde davon abhängen, wie sich die privaten Konsumausgaben entwickelt hätten. Zumindest der Einzelhandelsumsatz sei im ersten Quartal um 0,8% gegenüber den drei Monaten zuvor gesunken. (20.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur ist den Belastungen aus dem Ukraine-Krieg mit der in Folge noch höheren Inflation weiterhin ausgesetzt, so die Analysten der Helaba.Ein Ende sei nicht absehbar. Zudem habe sich die Lieferkettenproblematik nochmals verschärft, weil die strenge Null-Covid-Politik Chinas fortgesetzt werde. Positiv zu verbuchen seien allerdings die Lockerungen von Pandemiemaßnahmen in Europa, die Nachholeffekte erwarten lassen würden. So seien die deutschen Gastgewerbeumsätze bereits im ersten Quartal deutlich gestiegen. Auch die beiden Entlastungsprogramme mit einem Volumen von rund 35 Mrd. Euro bzw. einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die die Bundesregierung geschnürt habe, dürften die Konjunktur stabilisieren.