Besonders viele Schlüsseldaten kämen nächste Woche aus Deutschland: Angefangen von den Produzentenpreisen am Montag über das finale und detaillierte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2019, dem ifo-Geschäftsklima und den vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Mai am Donnerstag. Letztere würden an diesem Tag auch für die Eurozone, die USA und Japan publiziert. Für den Euroraum werde am Dienstag zudem das Verbrauchervertrauen im Mai veröffentlicht, und in Großbritannien stünden am Mittwoch Inflations- und am Donnerstag Einzelhandelszahlen auf der Agenda.



In den USA lege die FED zur Wochenmitte das Protokoll zu ihrer jüngsten Sitzung vor. Am Freitag stünden die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im April an. Japan schließlich gebe sein Bruttoinlandsprodukt im Startquartal 2019 am Montagmorgen bekannt, bevor im Wochenverlauf die Industrieproduktion, die Handelsbilanz, Maschinenaufträge sowie Inflationszahlen für April folgen würden.



ZITATE:



"Die zu erwartenden Gewinne EU-kritischer Parteien bei voraussichtlich hohen Verlusten der beiden großen Volksparteien werden die Handlungsfähigkeit des EU-Parlaments reduzieren."



"Gibt es gegenüber den Umfragen keine großen Überraschungen, dürften die Finanzmärkte besonnen darauf reagieren. Wichtig ist aber, ob Manfred Weber auf Basis des Wahlausgangs neuer Präsident der EU-Kommission wird. Das ist deswegen eine wichtige Frage, weil davon die weiteren Chancen von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann auf eine Nachfolge Mario Draghis an der EZB-Spitze ab November abhängen - was für die Finanzmärkte von größerer Bedeutung ist als etwa ein erwarteter Ausgang der EU-Wahlen." (17.05.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nachdem in Sachen US-Handelskonflikte keine Lösungen, aber immerhin vorläufig etwas mehr Klarheit im Raum stehen, rückt der Fokus kommende Woche auf zahlreiche europäische und gerade deutsche Schlüsselkonjunkturdaten sowie die EU-Parlamentswahlen in der zweiten Wochenhälfte, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Die zu erwartenden Gewinne EU-kritischer Parteien bei voraussichtlich hohen Verlusten der beiden großen Volksparteien werden die Handlungsfähigkeit des EU-Parlaments reduzieren", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Greil rechne aber kurzfristig mit keinen massiven Auswirkungen auf die Börsen: "Gibt es gegenüber den Umfragen keine großen Überraschungen, dürften die Finanzmärkte besonnen darauf reagieren. Wichtig ist aber, ob Manfred Weber auf Basis des Wahlausgangs neuer Präsident der EU-Kommission wird." Laut Greil sei das deswegen eine wichtige Frage, "weil davon auch die weiteren Chancen von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann auf eine Nachfolge Mario Draghis an der EZB-Spitze ab November abhängen - was für die Finanzmärkte von größerer Bedeutung ist als ein etwa erwarteter Ausgang der EU-Wahlen."