München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche stehen zwar nur überschaubar viele wichtige Makrodaten an, aber: "Die Konjunkturdaten werden weitere Ansteckungssymptome zeigen - gerade in den USA", sagt Robert Greil, Chefstratege, Merck Finck Privatbankiers AG.Greil sehe besonders die Auswirkungen der Corona-Ausbreitung in den Sun-Belt-Staaten als kritisch an. "Solange die USA das Virus nicht besser in den Griff bekommen, schreitet die wirtschaftliche Erholung in China und Europa erst einmal schneller voran." Dies sei aber wohl kaum von Dauer, meine Greil: "Wenn die Infektionszahlen in den US-Problemstaaten sinken, wird Amerika unterstützt von seinen noch viel gigantischeren Stützungsprogrammen als in Europa schnell wieder auf die Überholspur wechseln."In den USA stünden kommende Woche für Juli am Dienstag Produzentenpreise und am Mittwoch Inflationszahlen an, bevor am Donnerstag die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche per 8. August in den Fokus rücken würden. Der wichtigste US-Makrodaten-Tag dürfte aber mit Industrie- und Einzelhandelszahlen für Juli sowie dem Michigan-Verbrauchervertrauen für August der Freitag werden.