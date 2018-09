Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist im September mit einem Rückgang von (revidiert) 103,9 auf 103,7 Punkte weniger stark als im Vorfeld befürchtet gesunken, so die Analysten von Postbank Research.



Nach Wirtschaftssektoren habe sich ein ähnliches Bild wie schon im Fall der Ende der vergangenen Woche veröffentlichten Einkaufsmanagerindices ergeben. Während sich die Stimmung im Dienstleistungssektor weiter aufgehellt habe, falle die Einschätzung der befragten Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes etwas schlechter aus als im August. Die aktuelle Geschäftslage insgesamt sei mit einem Indexwert von 106,4 Zählern nur marginal schlechter bewertet worden als im Vormonat. Überraschenderweise habe aber auch der Erwartungsindex, der im August kräftig von 98,1 auf 101,3 Zähler nach oben gesprungen sei, nur leicht auf 101,0 Punkte nachgegeben. Während der durch Handelsstreit, Brexit-Sorgen & Co. verursachte Pessimismus das Sentiment und hierunter insbesondere die Geschäftserwartungen im 1. Halbjahr 2018 noch massiv belastet habe, könnten die Chefetagen der deutschen Unternehmen die Sorgen offenkundig aktuell beiseite schieben - auch wenn die Risiken natürlich weiter Bestand hätten. Wie auch im Falle anderer Sentiment-Indikatoren gebe der ifo-Geschäftsklimaindex keinen Anlass zum Zweifel, dass sich der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland weiter fortsetze. Er stehe aber auch im Einklang mit der Einschätzung der Analysten von Postbank Research, dass das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr in diesem Jahr wohl nicht mehr erreicht werden werde.



Heute stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (25.09.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.