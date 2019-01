Linz (www.aktiencheck.de) - Das britische Parlament wird diese Woche die Diskussionen um das von der Regierung vorgelegte Brexit-Papier wieder aufnehmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dass die bereits für Dezember geplante Abstimmung von Premierministerin May kurzfristig auf den 15. Januar 2019 verschoben worden sei, dürfte aber nichts gebracht haben. Die EU-Gesprächspartner seien ja trotz erneuter Bemühungen Mays nicht von ihren mit Großbritannien getroffenen Vereinbarungen abgegangen. Daher dürfte es auch jetzt für die britischen Parlamentarier keine Gründe geben, dieses Papier zu verabschieden. EUR/GBP habe sich seit November von 0,8660 auf bis zu 0,9113 (03.01.2019) abgeschwächt und notiere aktuell bei 0,8960. (08.01.2019/ac/a/m)



