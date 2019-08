L&S-Aktienkurs Komax-Aktie:

164,10 EUR -0,36% (06.08.2019, 09:21)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:

182,50 CHF +0,44% (06.08.2019, 10:42)



ISIN Komax-Aktie:

CH0010702154



WKN Komax-Aktie:

907324



Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KR8



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KOMN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KMAAF



Kurzprofil Komax Holding AG:



Komax (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. (06.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF).Komax habe in H1 einen Auftragseingang in Höhe von CHF 206,7 Mio. (-19,2% ggü. VontE -21,3%) und einen Umsatz von CHF 203,3 Mio. (-14,2% ggü. VontE -14,6%) verzeichnet. Die Umsatzzahlen hätten etwas über den Analysten-Erwartungen gelegen. Die schwächelnde Automobilbranche, die über 80% des Umsatzes stelle, sei der Hauptgrund für den Rückgang. Das Minus entspreche den zu Beginn des Jahres geäußerten Unternehmenserwartungen (Rückgang von -10% bis -20%).Der Analyst habe damit gerechnet, dass das EBIT in H1 überproportional zum Umsatz zurückgehen würde. Das EBIT von CHF 16,4 Mio. (Marge: 8%) entspreche einem Rückgang von -54%, was über den Analysten-Erwartungen liege /VontE -44%). Komax sei es gelungen, einen Teil der Betriebskosten einzusparen, habe aber beschlossen, die F&E-Kosten fast auf Vorjahresniveau zu halten. In Verbindung mit Aufwendungen für Projekte in neuen Anwendungen (Datenkonnektivität sowie Luft- und Raumfahrt) habe dies starke negative Auswirkungen gehabt.Komax gehe von einem besseren H2-2019 aus: Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig, aber Komax sei zuversichtlich, in H2 in Bezug auf den Auftragseingang, den Umsatz und das EBIT einen Zuwachs zu erzielen, habe aber nicht angegeben, in welcher Höhe.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "buy"-Rating für die Komax-Aktie. Das Kursziel laute CHF 260,00. ( (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Komax-Aktie: