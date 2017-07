SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:

279,00 CHF -0,18% (29.06.2017, 13:56)



ISIN Komax-Aktie:

CH0010702154



WKN Komax-Aktie:

907324



Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KR8



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KOMN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KMAAF



Kurzprofil Komax Holding AG:



Die Komax Gruppe (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, welches sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung sowie für Anlagen zur Montage von Instrumenten für die Selbstmedikation unterstützt Komax wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern und Pharmaunternehmen. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in rund 60 Ländern. (29.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF).Komax mache logischen nächsten Schritt und erwerbe Rest von Laselec. Laselec sei auf die lasergestützte Kabelentmantelung und Markierung spezialisiert. Die Lasertechnik werde bevorzugt in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt und könnte auch Eingang in die Automobilbranche finden. Laselecs Jahresumsatz betrage rund EUR 10 Mio. (d.h. Umsatzeffekt in H2 17: ca. CHF +4 Mio.). Komax besaß bereits 20,2% am Unternehmen (in der Bilanz mit CHF 2,2 Mio. bewertet) und hat nun auch die restlichen 79,8% von mehreren Aktionären (inkl. CEO Eric Dupont) erworben, so Michal Lichvar, Analyst von Vontobel Research.Die Transaktion sei der nächste logische Schritt, um Komax' Stellung in der Luft und Raumfahrtindustrie weiter zu stärken. Sie biete Zugang zu einigen der wichtigsten OEMs in diesem Bereich (Airbus, Bell, Boeing, Bombardier). Die Lasertechnik des Unternehmens ergänze Komax' bestehendes Angebot und könnte auch im Autobau eingesetzt werden.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Komax-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 335. (Analyse vom 29.06.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Komax-Aktie:255,247 EUR +1,95% (29.06.2017, 10:04)