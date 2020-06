Wir könnten jedoch angesichts des allgemeinen wirtschaftlichen Umfeldes mittelfristig eine Abwertung des USD sehen:



- Der USD werde derzeit als teuer bewertet, wenn man sich an den klassischen Kennzahlen, d. h. dem realen effektiven Wechselkurs, orientiere.



- Die Vereinigten Staaten hätten ein anhaltendes Leistungsbilanzdefizit, das sich auf den USD negativ auswirke.



- Die Realzinsen seien in den Vereinigten Staaten stetig gesunken und hätten im März 2020 den Nullpunkt erreicht.



- Der Markt scheine für den USD "long" positioniert zu sein. (17.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Spannungen in den Vereinigten Staaten sind spürbar, so die Experten von La Française AM.Die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 steige weiter und im ganzen Land würden Proteste stattfinden. Vor diesem Hintergrund würden sich Investoren zunehmend die Frage stellen, ob der US-Dollar seinen Status als Weltwährung verliere. François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM, habe dazu eine klare Meinung:Damit der US-Dollar einbreche, müssten die Investoren davon überzeugt sein, dass es eine tragfähige Alternative gebe. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe Rimeu keine Währung, die stark genug sei, um diese Aufgabe zu übernehmen. Die nach dem US-Dollar nächstbeliebteste Währung sei der Euro. Ende 2019 habe der Euro jedoch nur 20,54% der offiziellen Devisenreserven ausgemacht. Der US-Dollar komme hingegen auf 60,89%. Dieser Anteil sei in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger stabil gewesen, sodass es keine "Dynamik" zugunsten des Euro gebe. Einige Marktteilnehmer hätten den Bitcoin als Alternative zum USD vorgeschlagen. Diese Option lehne Rimeu entschieden ab, da es weder Transparenz noch Zentralbank gebe sowie eine hohe Volatilität etc.